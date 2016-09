14 caracteres

Son los que deberá tener el nuevo ‘alias‘ electrónico que permita hacer transferencias a cuentas bancarias, la función que hasta ahora cumplía la clave bancaria uniforme (CBU). No todas las medidas recientes levantaron controversia y éste es un buen ejemplo. Si bien la tradicional clave no será eliminada, su rol pasará a ser secundario ya que un código alfanumérico de no más de 14 caracteres estará asociado a ella. Así, se podrá usar nombres de usuarios similares a los que se utilizan en las cuentas de mail o en redes sociales, siempre y cuando no la registre alguien antes.