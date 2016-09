En pie de guerra: bancarios dicen que el Central alienta ‘uberización’ del sistema

El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, criticó ayer duramente las nuevas medidas para agilizar las transacciones bancarias dispuestas por el Banco Central, al advertir que con esa actitud la entidad "está decididamente en un camino hacia la uberización del sistema financiero".



Más contundente aún, el dirigente sindical alertó que con ese tipo de medidas, el BCRA "actúa como facilitador de maniobras de fraude laboral, de problemas de seguridad y de operaciones de lavado de dinero".

Según su opinión, las políticas implementadas por el titular de la entidad monetaria, Federico Sturzenegger, terminarán facilitando algunas "operaciones riesgosas" que -dijo- "el Central no va a poder controlar en el futuro".



En una entrevista con El Cronista, Palazzo citó el caso de la propuesta de Sturzeneger para crear bocas de expendio bancarias en supermercados y cadenas farmacéuticas, donde se podrían tramitar apertura de cuentas, obtener préstamos o gestionar otros productos bancarios.



"No es ninguna casualidad, basta con mirar el gabinete de (Mauricio) Macri para saber por qué", ironizó en referencia directa al coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, y al secretario de Comercio, Miguel Braun, relacionados con el negocio farmaceútico y supermercadista.



El sindicalista enfatizó, en referencia a esa iniciativa, que promueve "una disminución del costo laboral" ya que los trabajadores que desarrollan tareas en esas bocas de expendio "no son convencionados como bancarios, por lo que tendrían un sueldo bastante menor", a la par que sostuvo que su implementación supone "una competencia desigual y desleal" con los bancos que deben cumplir con diversas medidas de seguridad, operatoria y regulaciones que no son exigidas a esos comercios. Además, advirtió que los trabajadores de esos comercios "al no tener una especialización, pueden cometer errores garrafales y le terminan abriendo la cuenta a un narco, o a un tipo que está lavando dinero".



Por otra parte, se quejó de que el gremio fue convocado solo una vez por el titular del BCRA para conversar algunos de los proyectos para agilizar algunas transacciones, pero dijo que nunca se les informó sobre todas las medidas anunciadas recientemente. "Nunca nos habló de la fotografía del cheque ni que iba a liberar las cuentas sueldos de los organismos públicos para que puedan ser captadas por bancos privados", criticó.



Palazzo se refiere a la reciente batería de medidas que lanzó Sturzenegger y que promueven la digitalización de las operaciones bancarias, así como una mayor movilidad de los clientes, de modo de alentar la competencia entre las entidades. Esta semana, sin ir más lejos, el titular del BCRA adelantó que pronto se podrá depositar un cheque utilizando el celular y se habilitará la posibilidad de abrir una cuenta bancaria en forma online, esto es, sin necesidad de acercarse a una sucursal.



Otra de las medidas más controvertidas fue la decisión de liberar el mercado de cuentas sueldo, ya que se dispuso que será el propio empleado quien decida en qué banco desea que se acrediten sus haberes, cuando hasta ahora esa opción recaía en el empleador. También se agilizó el trámite para dar de baja productos con la intención de facilitar la migración de una entidad a otra.