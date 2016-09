Grupo de cooperativas planea construir un puerto cerealero en Santa Fe

Las proyecciones para las próximas campañas de producir entre 140 a 150 millones de toneladas de granos hace replantear las condiciones de la infraestructura logística, sobre todo en el cordón cerealero exportador. Esa necesidad es la que impulsó a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) a estudiar la posibilidad de levantar un nuevo puerto cerealero en la zona de Timbúes, Santa Fe.



Sería el cuarto puerto de la Asociación, detrás de los que ya posee en Necochea y San Lorenzo (de ultramar) y Chaco (para carga de barcazas), y uno más que se sumará a los vecinos puertos que poseen empresas como Dreyfus, Noble (Cofco) y Renova, también en Timbúes. Se estima que levantar un puerto cerealero desde cero requiere una inversión cercana a los u$s 100 millones, siempre dependiendo de las características finales. "Es un proyecto a futuro, que actualmente está en la etapa de habilitaciones. Va a haber un aumento considerable de la producción de cereales y oleaginosas que va a requerir mayor infraestructura. El gran desafío que tenemos es logístico. ACA está en un momento de repotenciación de sus puertos", afirmó a El Cronista Julián Echazarreta, Sub-gerente General de la asociación. El proyecto comenzó hace 10 años con la compra de 440 hectáreas y 1400 metros de frente de río, que realizaron junto con Aceitera General Deheza (AGD). El plan no sólo abarca la construcción de un nuevo puerto, sino también reformar y aumentar las capacidades de los puertos de San Lorenzo y Necochea, y el desarrollo de una planta de reciclado de envases plásticos, que genera su producción de agroquímicos y silobolsas, en la cual planean invertir u$s 7,5 millones.



"Es un proyecto que está más avanzado y por empezar a construirse en un terreno pegado al parque industrial de Cañada de Gómez. El objetivo es tenerla lista en dos años", afirmó Echazarreta, quien destacó que el mismo es un proyecto TIR 0 que no genera dinero, sino que contribuye al cuidado del medio ambiente, y que se abastecerá de la propia producción de la cooperativa, que vende en el mercado local agroquímicos y silobolsas, y produce en promedio entre 6500 y 7000 toneladas de polietileno. ACA reúne a 155 cooperativas, con 50.000 productores en 10 provincias del país. Produce y fabrica agroquímicos, fertilizantes y semillas, además de la comercialización de productos agrícolas. En la última campaña movió unas 17,8 millones de toneladas de granos, entre soja, trigo, maíz y girasol, entre otros productos.



Como otro punto importante de la logística está en el transporte ACA pidió ayer que el Gobierno concrete la desregulación operatoria de sistema ferroviario. "Es necesario que se reglamente e ‘open acces’, que impulsará la generación de nuevos operadores ferroviarios para aumentar la oferta de transporte" dijo. Su declaración llamó la atención porque ACA tiene el 8.7% de NCA, el principal operador ferroviario que controla AGD. "Con el open acces se abren ventanas para armar formaciones que atiendan zonas específicas y, una vez que esté reglamentado, es una alternativa interesante para explorar", sostuvo Echazarreta. "Estamos pensando a largo plazo. Si vamos a levantar un puerto en Timbués, y hay un compromiso político de generar un desvío ferroviario del Belgrano para llegar a todas las terminales de la zona, que también tendrá inversión privada para los acceso, es lógico que también veamos que ofrece el sistema para aprove