Hillary cede terreno en las encuestas pero Trump corre el riesgo de perder feudos conservadores

La candidata presidencial demócrata en Estados Unidos, Hillary Clinton, perdió terreno en las encuestas cuando faltan dos meses para la contienda electoral, pero su rival republicano, Donald Trump, corre el riesgo de perder feudos conservadores tradicionales como Texas.

El magnate neoyorquino superó por dos puntos a la ex primera dama (45% a 43%) en las preferencias de los votantes, según la encuesta de CNN/ORC divulgada ayer. Pero Hillary le lleva a su contendiente una ventaja de 3,3% en el promedio de todos los sondeos que realiza la firma RealClearPolitics, y sigue a la cabeza en los votos electorales.

En Estados Unidos, el análisis por estados, los que con sus 538 votos electorales otorgan la Presidencia, es el que revela una instantánea más fiable sobre las posibilidades de los candidatos en la recta final de la campaña. Un sondeo online publicado ayer por The Washington Post -—realizado entre el 9 de agosto y el 1 de septiembre-—, mostró que el descontento que generó la agresiva retórica de Trump en un sector importante del electorado conservador puede convertir en competitivos estados en los que los republicanos llevaban más 30 años consolidados, como el feudo clave de Texas, que aporta 38 votos electorales. La encuesta realizada entre votantes registrados en los 50 estados del país, indicó que Clinton aún no tiene garantizados los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca, pero aventaja en 118, con un total de 244, a los escasos 126 que tiene Trump.

Clinton, que ayer anunció que no viajará a México a reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo encuentro con Trump enfureció a los mexicanos, cayó con fuerza en las preferencias del electorado, desde los ocho puntos de ventaja que llegó a ostentar a inicios de agosto tras su nominación.

En un mitin en Florida ayer, Hillary reiteró que Trump, que recibió el apoyo de 88 generales y almirantes retirados, está "totalmente incapacitado" para asumir la presidencia.