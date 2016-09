Scioli apoyó el proyecto de Massa sobre importaciones

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli expresó ayer su absoluta coincidencia con el "espíritu" del proyecto de ley del líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, para limitar las importaciones por 120 días, al destacar el objetivo de esa iniciativa para otorgar "certidumbre a la industria nacional". "Es necesario controlar y replantear la apertura de importaciones, que no significa cerrarnos al mundo, tenemos que abrirnos pero para traer inversiones, pero no para traer lo que habíamos empezado a fabricar acá", subrayó el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria.

Sumó así respaldo a una iniciativa que fue duramente criticada por el presidente Mauricio Macri.

Para Scioli, "hoy las industrias sufren una combinación de aumento de la tasa de interés, baja del mercado interno y una competencia importada que se ve reflejada en distintos sectores". Por eso, aseguró, "los industriales están pensando en bajar la persiana y transformarse en una importadora, con la consecuencia de pérdida del trabajo que esto significa".

En ese marco, en declaraciones al canal C5N, Scioli dijo coincidir "absolutamente" con el "espíritu" del proyecto de Massa para "aplicar racionalidad a todo lo que hace a la apertura de importaciones de productos manufacturados, y todo aquello que afecte la industria nacional".

La iniciativa del FR iba a ser presentada ayer ante la Cámara de Diputados, formalización que se demoró y se concretaría finalmente hoy, y contempla la suspensión de importaciones por 120 días, salvo las que sean del sistema de atención de salud y las que formen parte de la cadena industrial argentina. Para esos casos específicos, propone armar un sistema de canal verde aduanero. Para el resto, en tanto, busca definir siete puertas de entrada, por regiones del país; armar sistema de escaneo con monitoreo online las veinticuatro horas; y revisar todo el sistema de importaciones en base si representa sustitución o no del trabajo local.

Uno de sus redactores, el diputado del FR, José Ignacio De Mendiguren, lamentó las declaraciones de Macri sobre Massa y consideró que el mandatario está "mal informado" en relación a la iniciativa. "Que quede claro que el Frente Renovador es oposición y quiere ganar pero con propuestas superadoras, no apostando a que le vaya mal al Gobierno", aseveró De Mendiguren en declaraciones a FM Delta.

El diputado pidió a Cambiemos que aprenda que "la oposición no está solo para aplaudir todo lo que hace el Presidente". Y consideró que "no fueron felices las declaraciones desde China del Presidente sobre Sergio Massa, en el sentido de que tenía que investigar más y saber números antes de mandar proyectos".