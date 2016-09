Apple presenta su iPhone 7, el smartphone que más seduce a los argentinos

Con una críptica invitación enviada a los medios –con círculos de colores sobre un fondo negro–, Apple dio a entender que hoy estará presentando sus nuevos productos, incluida la nueva generación del iPhone. "Nos vemos el 7" fue el breve mensaje de la compañía, la más valiosa del mundo por capitalización bursátil, para su tradicional evento de septiembre, en el que se espera a los sucesores del iPhone 6 y 6S Plus, posiblemente denominados iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

Al no comercializarse en el país, los iPhone son un verdadero objeto de deseo para los argentinos, que sólo pueden adquirirlos en el mercado negro o si viajan al exterior. Aunque a comienzos de año hubo versiones sobre la llegada oficial de los equipos al país, su desembarco se retrasa. "En el sector dicen que con la carga impositiva y arancelaria, vender un iPhone en la Argentina tendría un precio final cercano a los $ 30.000, lejos de los valores de los otros teléfonos de alta gama del mercado. Para poder importar oficialmente, Apple tiene varios requisitos de Marketing que también lo encarecen", explicó Enrique Carrier, titular de la consultora Carrier & Asociados. "Con el esquema actual, todavía conviene producir los equipos de gama alta en Tierra del Fuego y no importarlos", agregó.

La vuelta del sistema ‘puerta a puerta’ tampoco resulta tan atractiva para los fanáticos locales de Apple. Es que en sitios de comercio electrónico como Amazon, el modelo iPhone 6s Plus de 64 GB se consigue por unos u$s 740 (unos $ 11.255, al tipo de cambio oficial de hoy) pero a esto se le tiene que sumar el costo de envío más las tasas correspondientes a productos comprados en el exterior (50% adicional, con una franquicia de u$s 25).

"Para los modelos de smartphones que se están lanzando ahora se comenzó a tomar en cuenta el precio del ‘puerta a puerta’ para que sean competitivos. Comprar en sitios del exterior es para los que no se venden acá pero hay que tener en cuenta que no hay financiación ni garantía", agregó Carrier.

A nivel global, las versiones no oficiales sobre el nuevo iPhone aseguran que incorporarán una nueva gama de colores con diferentes tonos de negro, cámara dual y tecnología IPX7 que les permite ser resistentes al agua, pero no sumergibles.

Se espera también que la cámara cuente con un gran angular, estabilización óptica, sensores de proximidad y de ambiente, resolución de 12 megapíxeles y cuatro luces LED, todo según las filtraciones del analista de KGI Securities, Ming-chi Kuo, publicadas por portales como AppleInsider, MacRumors y 9to5Mac. El experto, que viene adelantando los lanzamientos de la empresa en los últimos años, también adelantó que la capacidad mínima de almacenamiento de los nuevos dispositivos saltará hasta los 32 gigas (desde los 16 GB actuales), y contarán con variantes de 128 GB y 256 GB.

Una de las grandes novedades será la eliminación de la tradicional entrada para los auriculares, que serán sustituidos por unos inalámbricos, aunque el usuario mantendrá la opción de continuar usando el cable mediante la función Lightning. Se especula que incluso podría desaparecer el clásico botón físico de inicio del dispositivo, que pasaría a estar integrado en la pantalla.