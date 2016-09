Hay cifras positivas en comercio exterior

El comercio bilateral con Brasil creció un 13,2% en el mes de agosto, tras un incremento tanto en las importaciones como en las exportaciones. El saldo bilateral al octavo mes del año arroja un déficit de u$s 445 millones, 1,7 veces por encima del registrado en agosto-2015, según informó la consultora Abeceb.

Durante el mes de agosto las importaciones desde Brasil alcanzaron los u$s 1.242 millones, lo cual representa un crecimiento del 21,2% en términos interanuales. El incremento es significativo en tanto hace 35 meses consecutivos que la variación interanual no arrojaba un porcentaje de esa magnitud. No obstante, los valores parten de bases de comparación muy bajas tras una caída de 11,9% en 2015 y otra del 35,9% en 2014. Los productos que más crecieron en el mes fueron los vehículos automóviles, vehículos de carga, laminados planos y tractores entre otros.

Mientras tanto las exportaciones hacia el país vecino también se movieron en terreno positivo, aunque mucho más modesto (+2,6%) con un valor de u$s 797 millones en el mes. Con ello, se interrumpe un período de 19 meses consecutivos de caídas en las ventas hacia nuestro principal socio comercial.

En términos acumulados, las importaciones se ubican en los primero ocho meses del año un 1% por encima de los valores del año anterior, mientras que las exportaciones acumulan una caída del 20,1% (traccionada principalmente por el desempeño del primer trimestre, con caídas interanuales superiores al 20% en cada mes). Asi, el déficit bilateral duplica las cifras del 2015 con un valor acumulado de u$s 3.020 millones a diferencia de los u$s 1.488 millones del año anterior.

Las perspectivas para lo que resta del año podrían indicar una moderada desaceleración de la caída en las exportaciones argentinas hacia Brasil, en tanto hay indicios de que la demanda brasileña "ha tocado fondo". A su vez, en el último cuatrimestre del 2015 las ventas hacia Brasil habían caído en un 36% por lo tanto las cifras de este año se compararán contra valores ubicados en niveles bajos.

Así, incluso proyectando que las importaciones desde el país vecino cierren el año en terreno levemente negativo, el déficit bilateral alcanzaría a diciembre del 2016 un valor de aproximadamente u$s 4.000 millones, cifra que superaría el rojo comercial bilateral registrado en los últimos 4 años.

Para abajo

El Índice de Costos del sector del autotransporte de cargas correspondiente a agosto 2016, elaborado por el Departamento de Estudios Tributarios Observatorio de Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) también muestra cifras positivas.

En agosto, alcanzó el -0.17%, exhibiendo una importante desaceleración con respecto a los meses anteriores: julio (5,04%), junio (0,15%), mayo (2,91%) y abril (2,33%). Aun así, la variación acumulada en los ocho meses del año supera el 30% (30.3%), por encima del que se registró en 2015 (13.9%) y parecido al de 2014 (31.9 %).

La variación acumulada en los últimos doce meses, por su parte, comienza a evidenciar una ligera inercia descendente (39.3 %), respecto de los últimos cuatro meses anteriores (por encima del 40 %).

El ligero descenso del Índice de Costos de agosto 2016 es resultado, principalmente, de la baja de precios en promedio del material rodante (-2.01%) y rubros relacionados como, por ejemplo, reparaciones (-0.95%). por su parte, neumáticos también acompañó la tendencia (-0.32%), en tanto que combustible exhibió un descenso marginal (-0.03%). mientras tanto, gastos generales (0.55 %) se convirtió en el único rubro que aumentó en el mes.

El resto de los rubros (lubricantes, personal, seguros, patentes y tasas, peaje), excluyendo la leve variación en el costo financiero (-0,08%), no ha sufrido modificaciones en relación a julio.

La proyección para septiembre tiene un piso de 2.5%, teniendo en cuenta el impacto de la segunda cuota paritaria del año (9%).