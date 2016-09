Stolbizer cuestionó a Carrió y reafirmó sus coincidencias con Massa

La diputada nacional y líder del GEN Margarita Stolbizer criticó a su par de la Coalición Cívica en la cámara baja, Elisa Carrió, por hacer política “desde la destrucción del adversario” y defendió al referente del Frente Renovador, Sergio Massa, a quien la chaqueña vinculó con Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.

“Generalmente las denuncias de Carrió apuntan adonde deben ir, pero a veces hace una cosa demasiado genérica, mete a todo el mundo en la bolsa, lo ha hecho con dirigentes radicales, del PRO, con el socialismo. Así no se hace política, construyendo desde la destrucción del adversario”, disparó la dirigente del GEN.

Carrió ratificó ayer ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, el pedido de juicio político contra el juez Diego Efraín Martínez, a quien consideró el “responsable de haber realizado el allanamiento a la ex mujer de Ibar Pérez Corradi con el objetivo de evitar que el acusado no involucre a dirigentes políticos”, como al líder del Frente Renovador.

La líder de la Coalición Cívica aportó una serie de fotos al Consejo de la Magistratura bonaerense, que también había entregado a la jueza María Romilda Servini en las causas en que investiga a narcotraficantes. En las fotos que entregó Carrió y que fueron filtradas a distintos medios se ve a dos hermanos de la ex esposa de Pérez Corradi, Marcelo y Graciela, junto a Massa, Malena Galmarini, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y algunos funcionarios del municipio.

“Cuando lo critica a Massa es lo mismo que cuando criticó a (Ernesto) Sanz. No soy abogada defensora de Massa pero la denuncia de Carrió no es por corrupción o narcotráfico, es una denuncia por la transferencia de partidas de los jefes de gabinete”, evaluó Stolbizer al ser consultada por las denuncias de su par en la cámara baja hacia el ex intendente de Tigre y ex Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

Stolbizer -quien coquetea con la posibilidad de un acuerdo electoral con el massismo para las legislativas del año próximo- hizo una fuerte defensa del líder del Frente Renovador.

En declaraciones a Canal13, afirmó que “nadie puede decir que Massa es un enriquecido con el kirchnerismo” y recordó que el ex candidato presidencial “primero se abrió” del Frente para la Victoria y “en el 2013 puso freno a la (posible) reelección” de Cristina Fernández de Kirchner, vía reforma constitucional.

Carrió y Stolbizer -quienes desde hace tiempo mantienen una sinuosa relación- podrían competir en el 2017 por una banca de Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Muchas veces me pareció que el kirchnerismo y Carrió terminan retroalimentándose”, disparó la dirigente de GEN y recordó que la diputada de la Coalción Cívica “ha tratado de vincularlo a (el socialista Hermes) Binner en cuestiones ilícitas y eso es muy ruin, no todo es lo mismo en la actividad política”.

Consultada sobre si Carrió se ubica en el rol de fiscal, respondió: “Claro que sí” y agregó que la dirigente chaqueña con sus denuncias “a veces comete la injusticia sobre los honestos”.

Con todo, Stolbizer aseguró que aún no existe acuerdo electoral entre ella y el ex intendente de Tigre de cara a los comicios de medio término, para los que también -se especula- podría sumarse a Cambiemos

“Está claro que yo no me pasé al frente de ellos y es aquí donde discutiremos en su momento los acuerdos electorales. Yo no comparto todo con Massa ni con (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal pero siento que cuando me siento con ellos, crezco”, afirmó.