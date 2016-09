Artana, sobre el cepo a importaciones: “La propuesta de Massa es una gran pavada”

Daniel Artana, economista jefe de FIEL, opinó que el proyecto que va a presentar Sergio Massa para suspender las importaciones por 120 días es “una gran pavada” y lo consideró “de la época de las cavernas”.

“Me parece una gran pavada, una cuestión oportunista que habla mal de Massa y de la gente que lo ha propuesto. La Argentina no tiene un problema de importaciones, es uno de los países que menos importa en el mundo. Además, no es que se han abierto, no hay un boom”, afirmó el economista.

“Habla muy mal de Massa una propuesta que es de la época de las cavernas”, consideró Artana.

En diálogo con radio Belgrano, Artana apuntó que el nivel de importaciones de consumo “es absurdamente bajo” y recordó que “la industria hace cuatro años que no crece”. “El problema no tiene que ver con las importaciones”, insistió.

En este sentido, agregó que “el proteccionismo que hace la Argentina no existe” y pidió que “no compremos pescado podrido por dos o tres señores que la única forma que hacen de ganar plata es cobrándole caro a los consumidores”.

Además, afirmó que “es falso que Estados Unidos sea más proteccionista que la Argentina” al señalar puede haber algún sector en que lo sea, pero no en términos generales. “Hay que mirar los datos desapasionadamente, y no comprarse la versión proteccionista de algunos diputados massistas”, agregó.