PayPal y MasterCard llegan a acuerdo para pagos en tiendas online

MasterCard Inc firmó un acuerdo con PayPal Holdings, lo que permitirá a sus clientes usar los servicios de pago de PayPal en tiendas online.

La asociación de PayPal con MasterCard tiene lugar tras un pacto similar al que llegó con Visa Inc en julio, en medio de los esfuerzos de la compañía por expandir su red de pagos.

PayPal permitirá a sus usuarios seleccionar una tarjeta de crédito o débito como el método de pago predeterminado y compartirá datos sobre transacciones realizadas a través de la característica de “tocar y pagar” de MasterCard, según el WSJ.

PayPal, que se escindió de la empresa de comercio electrónico eBay Inc el año pasado, se concentró en un crecimiento agresivo.



Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre subieron más de un 15% interanual, a 2.650 millones de dólares, y el volumen de pagos que procesa escaló un 28%, a u$s 86.210 millones.



PayPal también está en discusiones con bancos que emiten tarjetas para explorar nuevos productos y acuerdos, publicó el WSJ, citando a personas familiarizadas con la situación.



PayPal no estaba disponible de inmediato para formular comentarios.



Las acciones de PayPal subían levemente en las operaciones previas a la apertura del índice Nasdaq. Los títulos habían escalado un 2,4% hasta el cierre del viernes, cuando cotizaban a u$s 37,07.