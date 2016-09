Bayer eleva su oferta por Monsanto a más de u$s 65.000 millones

Bayer elevó su oferta para quedarse con la multinacional estadounidense de semillas Monsanto hasta los u$s 127,5 por acción, frente a los u$s 125 anteriores, lo que supone valorar la compañía en más de u$s 65.000 millones.

De esta forma, el grupo químico y farmacéutico subrayó en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existen negociaciones "avanzadas" con Monsanto, si bien los términos y condiciones clave todavía no se han acordado.

Esta revisión al alza de la oferta, la segunda que ofrece la alemana, se produce después de que el pasado mes de julio el consejo de administración de Monsanto rechazó de forma unánime la nueva propuesta de adquisición de u$s 64.000 millones realizada por la alemana Bayer al considerarla "financieramente inadecuada" e "insuficiente para garantizar un acuerdo seguro".

En ese momento, Monsanto explicó que, a pesar de haber rechazado la oferta de Bayer de u$s 125 por acción, continuaba "abierta" a negociar en busca de un acuerdo que satisfaga los intereses de sus accionistas.

"Monsanto permanece abierta para mantener conversaciones continuadas y constructivas con Bayer y otras partes para evaluar si se puede lograr una transacción que el consejo considere como la mejor opción para los accionistas", señaló la empresa.

El pasado 14 de junio el grupo químico y farmacéutico alemán elevó su oferta para hacerse con la multinacional estadounidense hasta los u$s 125 por acción, ya que Monsanto consideró que la anterior oferta de u$s 122 por acción "infravaloraba significativamente" la compañía.