Con el nuevo cuadro tarifario se pagará un 200% de aumento promedio en la boleta del gas

Las facturas en las tarifas de gas vendrán desde el 1º de octubre con una suba de 203% en promedio. Y, según estiman desde el Ministerio de Energía, se irán incrementando de manera semestral para llegar a fines de 2019, cuando termina la gestión de Mauricio Macri, con un precio de mercado en el valor pagado al gas en boca de pozo, tras ir disminuyendo el porcentaje de los subsidios para este rubro desde el Estado nacional.

Con el cuadro tarifario que se intentó poner en práctica con anterioridad, y que luego fue frenado por la Justicia, el incremento en promedio era de un 325%, aseguró el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En promedio, las boletas vendrán con un valor de $ 300 mensual, aunque estas diferirán según el nivel de consumo y, con el nuevo cuadro tarifario, no habrá topes para los usuarios residenciales. Así lo aseguró ayer en diálogo con la prensa Aranguren, en la que se mostró confiado cuando dio a conocer detalles de la propuesta oficial que será presentada el 16 de septiembre en la audiencia pública para tratar el incremento de la tarifa de gas. Lo que se pague en octubre regirá hasta abril, momento del próximo aumento.

La propuesta, en la que aún trabajan y que puede sufrir algunas modificaciones tras los intercambios con diferentes sectores en los próximos días, será publicada en la página web del Enargas hoy por la noche, prevén.

Según dijo Aranguren, con el nuevo cuadro tarifario se buscó responder al pedido de gradualismo desde la Corte Suprema. Por ese motivo, los incrementos que se aplicarán serán semestrales y, para abril de 2018, se llegaría a pagar el precio del gas (en boca de pozo) que originalmente se pensaba cobrar con el incremento que regía desde el 1º de abril, reconoció tras una pregunta de El Cronista.

Si bien la factura promedio será de $ 300, diferirá según el nivel de consumo. Para los hogares de menor demanda, (de la categoría R1 a la R 2.3, que implica un 56% de los usuarios residenciales), la boleta promedio será de $ 107, esto es sin sumar los impuestos, lo que la incrementarían un 25% más. Este monto es el total, tras pagar el gas, el transporte y la distribución. Los $ 107 equivalen a una suba de 237% frente a las tarifas vigentes a marzo, mientras que con el cuadro tarifario frenado en la Justicia, el incremento en promedio era de 297%.

Para el segundo grupo, de la categoría R 3.1 a R 3.3 (que representa a un 31% del total de los hogares), la factura promedio será de $ 371. Este monto implica una suba de 176%, versus el incremento original era de 235%.

Y, para los que más consumen (categoría R 3.4, que implica un 13% de los hogares), la boleta promedio será de $ 953, con un incremento de 122% frente al cuadro tarifario vigente hasta marzo, mientras que antes la suba estipulada llegaba al 174% para el nivel de consumo más elevado.

Según las categorías de clientes de Metrogas, los usuarios re sidenciales que consumen hasta 1000 metros cúbicos por año se engloban entre la R 1 y la R 2.3; los que demandan entre 1001 y hasta 1800 metros cúbicos por año son los comprendidos entre R 3.1 y R 3.3; y los hogares que consumen más de 1801 metros cúbicos por año son el 13% de la categoría R 3.4.

Este cuadro tarifario estará vigente desde el 1º de octubre y hasta abril. Para llegar a estos montos, en el Ministerio de Energía incrementaron el valor de boca de pozo, promedio ponderado, de u$s 1,29 MMBtu a u$s 3,42 MMBtu, lo que equivale a una suba de 165%. Los precios pagados a transporte y distribución serán los propuestos originalmente, en el cuadro tarifario que rigió desde el 1º de abril (y frenado en la Justicia).

Luego, desde abril del año que viene, habrá subas semestrales que surgirán, por un lado, de una suba estimada por el Ministerio de Energía para el valor de gas (que se podrá consultar en la página del Enargas desde esta noche) en promedio, a lo que se le sumará los precios para el transporte y la distribución, que surgirán de las audiencias públicas a las que se llamará para octubre, momento en el que se hará la revisión tarifaria integral (que incluirá planes de inversión también) para los próximos 5 años.

"No habrá topes ya que no genera señales buenas para el consumo", reconoció ayer Aranguren, aunque dijo que "se atenderán casos especiales".

El ministro aseguró que el Estado nacional subsidia hoy el 81% del consumo total y que, con incremento tarifario propuesto, este porcentaje se reducirá al 50% (con el objetivo de llegar a octubre de 2019 con transferencias por este concepto de 0%).

En el encuentro con la prensa Aranguren resaltó que con el cuadro tarifario que se presentará formalmente en la audiencia pública del 16 de septiembre, la tarifa social será en promedio de

$ 50 para la categoría más baja de consumo, de $ 130 para la intermedia, y de $ 279 para la más alta.

También recordó que la audiencia es no vinculante y que, luego de llevarla a cabo, se presentarán informes a los distintos actores. Es decir, que tras concretarse, el Gobierno podría poner en práctica el nuevo cuadro tarifario.