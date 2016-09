Dietrich dice que ya se cerró la licitación para traer remolcadores de gas licuado

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que la licitación de remolcadores para traer a puerto los barcos de gas licuado no fue trabada por la Oficina Anticorrupción y destacó que fue adjudicada a la empresa Maersk, con "una reducción de precios del 36 por ciento".

El funcionario también criticó al ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar Suárez, por "extorsionar" a los buques y generar "sobrecostos en la operatoria".

En declaraciones a Radio Mitre, Dietrich rechazó la versión que indicaba que la licitación para la adjudicación de remolcadores que acercan al puerto a los barcos que transportan gas licuado de petróleo había sido trabada por la Oficina Anticorrupción por una denuncia de sobreprecios contra los ministerios de Transporte y de Energía

"Todo lo contrario, no sólo no fue trabada, sino que se logró una reducción del 36% en los costos que pagaba Enarsa", puntualizó Dietrich, quien agregó que tanto su cartera, como la de Energía, le enviaron la documentación que había requerido la Oficina que comanda Laura Alonso.

Luego de indicar que la operatoria de los remolcadores "estaba monopolizada y cartelizada" por el accionar de Suárez, Dietrich señaló que la licitación fue adjudicada a la empresa Maersk, lo que permitió un ahorro de "$ 225 millones en un año por los sobrecostos que pagaba Enarsa". Respecto de un cuestionamiento a la empresa adjudicataria por operar en Malvinas, Dietrich señaló que Maersk "mandó un descargo‘, pero destacó que la compañía "es una de las más grandes del mundo, que opera hace 23 años en la Argentina" y que "está trayendo 12 remolcadores, con una inversión de u$s 70 millones, va a pagar impuestos por u$s 12 millones y va a tomar 120 tripulantes".

"A partir de esto, la Cámara de Remolcadores me mandó una carta hace tres semanas anunciando el 20% de descuento, en dólares, de todos los remolcadores que operan en todos los puertos de la Argentina".

Fuentes del sector naviero consultadas por El Cronista pusieron en duda los dichos del ministro de Transporte. "Aún no hay nada firme y hay varias denuncias en la Justicia contra el socio local de Mearsk".

"La llegada de Maersk es buena para la Argentina, pero el problema son los beneficios que se le están otorgando en detrimento de las empresas nacionales. Tenemos entendidos que se les va a otorgar una habilitación "express" a los 12 remolcadores, mientras que hay empresas que invirtieron, construyeron localmente, que están hace once meses esperando las habilitaciones".

Mientras tanto, Maersk que tiene ¿la concesión para operar hasta 2019 la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, decidió dejar anclados en el puerto de Montevideo, Uruguay, a cuatro de los nueve remolcadores que estaban trayendo a la Argentina.