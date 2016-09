Fiscales insisten con indagatorias a CFK y Báez por la obra pública

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques volvieron a pedir ayer las indagatorias de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de otras 33 personas acusadas de fraude al Estado en la concesión de emprendimientos de obra pública entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez. Además, solicitaron al juez Julián Ercolini que inhiba todos los bienes de la ex mandataria, a quien hicieron responsable de un "plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación, orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial".

Lo hicieron al acompañar unas 227 presuntas evidencias del requerimiento hecho ante Ercolini, por el que también pidieron las indagatorias del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, y de los ex subsecretarios de Obras Públicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez y Abel Claudio Fatala.

Al insistir en el pedido, los fiscales reclamaron al juez que dicte las medidas "de manera urgente".

También apuntaron al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner; al ex director Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; a los ex subadministradores de la Dirección de Vialidad Julio Ortiz Andino, Sandro Férgola y Carlos Alonso; a los ex gerentes de DNV Francisco León, Norma Villareal y Sergio Passacantando; a los ex gerentes de Obras y Servicios Viales de la DNV Víctor Francisco Farré y Jorge Eduardo Gregorutti; a los ex gerentes de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Eduardo Lence, Gustavo Gentili y Fernando Abrate. Asimismo, volvieron a pedir la indagatoria de otros ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad: Ernesto Morilla, Juan Carlos Villafañe; Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda y Gustavo César Torres, entre otros.