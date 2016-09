La Corte le dará aire al Gobierno para que decida las nuevas subas de luz

La Corte Suprema de Justicia se expedirá hoy sobre la validez de los aumentos en las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires, en lo que se prevé será un fallo con matices, que por un lado marcará una serie de pautas a seguir para el Ejecutivo, pero que a la vez rechazará los principales postulados de la sentencia en la que la Cámara Federal de La Plata frenó las subas en el territorio bonaerense. Así, el Gobierno ganará tiempo para redefinir el nuevo esquema tarifario, y no quedará expuesto a una sentencia tan dura como la que firmó la Corte por el gas, cuando suspendió los aumentos del 400% a residenciales y ordenó retrotraer los precios al 31 de marzo.

No obstante, para que el máximo tribunal dicte el fallo deberá llegar al cuarto piso de tribunal el esperado dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó, que ingresará en las primeras horas de hoy y que, según supo El Cronista, avalará el fallo de la cámara platense que tiene frenadas las subas de luz, aunque lo hará con objeciones a la presentación realizada por legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria.

En el texto que ajustaba anoche para girar a la Corte, la jefa de los fiscales resaltará la obligación del Ejecutivo de convocar a audiencias públicas para definir su política tarifaria, y de proteger de subas de precios desproporcionadas a los sectores más vulnerables. Por esos motivos avalará el fallo platense, aunque en paralelo reconocerá que existen diferencias de legitimación entre el caso que rechazó las subas del gas en todo el país y éste, que se aplica al territorio bonaerense. Puntualmente, Gils Carbó objetará el hecho de que la denuncia principal haya surgido de legisladores vinculados a partidos políticos por pertenecer a otro poder del Estado. Pedirá, además, que se resuelvan los múltiples reclamos que hicieron al respecto organizaciones de consumidores y clubes de barrio.

En la Corte aguardarán el dictamen de Gils Carbó, más allá de no ser vinculante. Si no llega hoy a primera hora, correrá riesgo la resolución del máximo tribunal, aunque la expectativa es que el tema se resuelva en el acuerdo de hoy, ya que el presidente Ricardo Lorenzetti viajará después del mediodía a Roma, donde participará de un encuentro de la Organización de Estados Americanos, que cerrará el Papa Francisco.

De llegar el documento de Gils Carbó, los jueces rechazarán la cautelar platense por considerar débil desde lo jurídico la presentación realizada por los legisladores bonaerenses. Así, al no expresarse puntualmente sobre los aumentos de luz, la Corte le permitirá al Gobierno elaborar un nuevo plan tarifario antes de que lleguen a su órbita los múltiples amparos presentados con alcance nacional. Por ejemplo, podrá convocar a una audiencia pública en octubre.

La Corte no tratará, en cambio, el expediente que elevó la jueza Martina Forns, de San Martín, por haber saltado la instancia de Cámara. Ese caso sí se circunscribía a todo el país, pero por errores de procedimiento no será analizado.