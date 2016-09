La multiplicación del gradualismo reabre dudas sobre la dureza energética inicial

Diez días antes de sentarse en la audiencia pública que le exigió la Corte Suprema como paso previo para validar el aumento de la tarifa del gas, el Gobierno mostrará una nueva propuesta, con un sendero de actualización mucho más gradual. Según los detalles que trascendieron, el promedio será de 203%, lejos del tope de 400% que el propio Poder Ejecutivo se había autoimpuesto. Con el objetivo explícito de que esta vez haya un marco de consenso, ayer comenzaron reuniones en distintos ámbitos para que la propuesta se debata y se instale con menos resistencia que la original.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, empezó con gobernadores y funcionarios del área energética de las provincias. La vicepresidenta Gabriela Michetti, estará hoy con los senadores de la oposición. El ministro Juan José Aranguren, se reunirá a su vez con defensores del Pueblo. Todos estos esfuerzos no hacen más que generar un contraste sensible con la falta de diálogo que primó en el primer intento. Y todavía falta la pata más compleja, que es enfrentar los reclamos de comercios y entidades que agrupa a empresas pyme, que buscan que la Justicia les otorgue el mismo tratamiento que ya se le reconoció a los usuarios residenciales.

El bálsamo que calma a los funcionarios de la Casa Rosada es el entusiasmo que despertó la licitación de energías renovables. Más de 120 proyectos prometen multiplicar por seis el objetivo licitado de construir 1000 MW. El largo plazo, no obstante, todavía no alcanza para generar una transfusión de optimismo.