Los cheques podrán ser depositados directamente desde los celulares

El Central dio un nuevo paso en su cruzada por agilizar la relación de los clientes con los bancos y ayer su presidente adelantó que "ya no se deberán llevar más los cheques a una sucursal, siendo suficiente que puedan enviarse simplemente mediante una foto desde el celular".

De esta forma, podrían terminarse las largas filas en los bancos y cajeros automáticos.

Al mismo tiempo, Federico Sturzenegger afirmó que pronto se sumará al paquete de medidas que implementó la autoridad monetaria este año para digitalizar el sistema financiero la posibilidad de abrir nuevas cuentas de forma on line.

Tal como adelantó hace poco más de un mes El Cronista, distintos bancos del interior del país están trabajando con una nueva aplicación para celulares llamada PayCheck, que permite

capturar el cheque mediante el uso de la cámara fotográfica y decodificar la información, a fin de que el usuario sólo tenga que indicar la cuenta de destino de los fondos para poder acreditarlos de manera rápida y segura.

El Banco de Santa Fe fue el primero de incorporar esta tecnología con éxito: desde su lanzamiento a fines de julio más de mil empresas clientes y no clientes de la entidad descargaron la aplicación PayCheck en sus celulares. Se espera que en la segunda quincena de este mes, el Banco de Entre Ríos también la ponga a disposición de sus clientes.

En tanto, el HSBC trabaja en una solución similar, que ya ha sido implementada en otros países y que estará disponible en los próximos meses. Por su parte, el Banco Nación busca implementar estos cambios en la app que ya usan sus clientes.

Depósito Mobile, una solución similar, fue lanzada por Gire. Desde la compañía enfatizaron que la app permitirá a los bancos ampliar su red y disponibilidad horaria (7x24) para la captura remota de cheques. Además, adelantarton que ya están trrabajando su implementación con los principales bancos del mercado.

Cómo fuciona

Otras medidas

Una vez descargada, los usuarios solo deben ingresar a la aplicación desde su celular e iniciar sesión con usuario y contraseña. Luego, hay que seleccionar el tipo de operación (depósito o descuento de cheques) y la cuenta con la que desea operar; ingresar la cantidad de documentos y el monto total de cheques. Después, tomar la fotografía del frente y dorso del cheque endosado y cargar las imágenes. Por último, confirmar el monto, los dígitos verificadores, cerrar la operación y siete días para presentar el cheque en la sucursal.El anuncio de ayer llega luego de que la autoridad monetaria ya haya agilizado trámite de aprobación de sucursales, se estimuló la creación de agencias móviles, y dependencias automatizadas "para lograr una mayor inclusión financiera en aquellas regiones donde se torna más complicado la instalación de sucursales bancarias propiamente dichas", dijo Sturzenegger.El banquero Central recordó en su presentación que la entidad flexibilizó la normativa para los transportadores de valores, la extensión del período para el cierre obligatorio de cuentas y otras medidas para minimizar los costos del sector y estimular la competencia."El BCRA ha incentivado de manera decidida la digitalización de todos los expedientes y legajos del sistema financiero, como política para cuidar el medio ambiente, como así también para agilizar los trámites y procesos", remarcó .Estas medidas se enmarcan en la visión del directorio de que el futuro es un "mundo sin efectivo", dijo el funcionario para considerar que en unos años los billetes serán recordados ‘como hoy recodamos a aquellos mercaderes que usaban la sal para hacer sus transacciones‘.En ese sentido, a fines de agosto, el BCRA redujo los requisitos para solicitar la apertura de una cuenta: sólo hay que presentar DNI.Anteriormente, la autoridad monetaría había permitidoque los empleados en relación de dependencia puedan elegir el banco donde tener su cuenta sueldo.Y en otro intento por descongestionar las filas en las sucursales bancarias, en aquel momento se anunció que desde el primero de noviembre se podrá cerrar cuentas y dar de baja servicios directamente vía home banking, sin necesidad de tramites personales.