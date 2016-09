Cumbre de los Caputo en el Merval: Nicky invitó a almorzar a Toto

Vicky, la asistente del directorio del Merval, llamó a Juan Nápoli, quien ayer asumió formalmente como presidente del Banco de Valores (tras la autorización del BCRA) para que organice un almuerzo reservado con Toto, a pedido de Ernesto y de Nicky. Toto es como le dicen en el ambiente al secretario de Finanzas, Luis Caputo. Ernesto es Allaria, el presidente del Merval, y Nicky es Nicolás Caputo, primo de Toto, vicepresidente del Mercado y más influyente en el círculo rojo por ser el hermano del alma de Mauricio Macri.

Al almuerzo secreto, celebrado en el propio Merval se sumó el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. En las casi dos horas y media que duró, mientras degustaban primero salmón y luego lomo, el tema central fue la reforma de la ley de mercado de capitales. Le presentaron a los funcionarios un powerpoint con planteos con respecto al proyecto de ley que habían conseguido obtener en el que estaba trabajando el Gobierno. No querían que llegue el momento y esté todo aprobado y sea tarde para aportar sus sugerencias.

Por lo pronto, aprovecharon para intercambiar ideas: notaron buena predisposición de Toto y Ayerra, al punto que entendieron los planteos del Mercado. Los principales ejes estuvieron en torno a la creación de los administradores de banca privada, que figuran como las estrellas pese a que suelen ofrecer retornos bajos. En el Merval pretenden que se deban vincular con los ALyCs (abreviatura de agentes de liquidación y compensación), generar un acuerdo con ellos, que son quienes están respaldados por un mayor patrimonio y regidos por un marco legal, mientras no queda del todo claro cómo se controlará a la Banca Privada en el proyecto de la nueva Ley.

Muchos banqueros privados que operaban desde Uruguay (país al que se le regaló el negocio) ahora podrán hacerlo directamente en el mercado local. "Tienen la idea de flexibilizar el ingreso de inversores y operadores del exterior. Están terminando de afinar las últimas cuestiones, sobre todo los cambios en materia impositiva para que los fondos cerrados para el blanqueo no tengan doble imposición de ganancias", confirma una fuente de estrecha relación con CNV.

En rigor, la mayoría de los ‘Prat-Boys’ trabajó en el exterior y pusieron consultoras de asesoramiento después de que volvieron: "La idea más que hacer que vengan operadores de afuera es blanquear una situación preexistente: tomá el ejemplo de Prat-Gay con los fondos de Amalita de Fortabat", describen las fuentes conocedoras del sistema financiero.

Se asombran que, luego de que este diario diera a conocer la interna dentro de Caja de Valores, el gerente de Informática Alejandro Wyss (ahijado de Adelmo Gabbi) pasó de ser ‘Moreno’ a ‘Heidi’: nadie sabe bien si porque lo reprendió su padrino, o porque está feliz reforzando su poder, o porque está preocupado ante la posibilidad de filtraciones a la prensa.

Hay datos que, saben, sólo pueden provenir de adentro. Como que el fin de semana viajó el CEO del MAE, Alberto ‘Nano‘ Estrada, rumbo a Bruselas, más concretamente a Euroclear, para cerrar el acuerdo como proveedor del sistema de compensación, liquidación y custodia, para tener su propia Caja: MAE Clear.