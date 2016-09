Un duelo de EE.UU. se replica en Argentina: llega el Ford Mustang para competir con el Camaro

En el cine, se usó en más de 3000 películas. Lo condujo Steve McQueen en Bullitt, Sean Connery como James Bond y los Ángeles de Charly se transportaron en él. Pero en la vida real argentina, el emblemático deportivo icónico de la industria automotriz americana comenzará a circular a fin de mes, cuando se entreguen las primeras unidades del Ford Mustang GT V8 5.0 que se venden desde hace una semana. Es la primera vez que oficialmente se puede comprar en la Argentina uno de estos autos, ya que se fabrica también bajo homologaciones europeas que son las que se tienen como referencia en el país.

Durante esta preventa, que comenzó el 28 de agosto y concluye el 30 de septiembre, el precio al que puede conseguirse un Mustang es a u$s 95.000, alrededor de $ 1,5 millones. La entrega de las primeras unidades están programadas para el 21 de septiembre, cuando Ford realice el lanzamiento oficial a nivel nacional y estarán disponibles en diferentes concesionarias.

El modelo que se consigue para comprar en el país es el Mustang GT (tope de gama), que tiene un motor de 5.0 L V8, 32 válvulas y 421 CV. Dispone de una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,8 segundos y su transmisión es automática secuencial de 6 velocidades con levas al volante.

El interior de este auto, la sexta generación, está inspirado en una cabina de avión. Su equipamiento, además, es de los más completos. Driving Mode Selection, Line-Lock (bloqueo electrónico de las ruedas delanteras), sistema de apertura y encendido ‘sin llave‘, sistema de conectividad Sync 3 con pantalla multitáctil de 8’ con control por voz y compatibilidad con Android Auto y Apple Car Play, sistema de audio Hi-Fi Shaker Pro con 12 parlantes, butacas delanteras refrigeradas y calefaccionadas, tapizados de butacas en cuero micro perforado, ocho airbags (dos de rodillas para los pasajeros delanteros) y ESC con control de tracción (TCS). Además cuenta con Sistema Detector de baja presión en Neumáticos (DDS).

En su exterior, lo definen las llantas de 19 pulgadas, faros bixenón con leds (tres barras), y doble salida de escape con terminación de acero pulido.

Trascendió que puede encargarse en Negro Ebony, Gris Magnético, Gris Plata, Blanco Oxford, Azul Aurora y Rojo Sport.

En el mercado aseguran que el Mustang se ofrece en un valor muy competitivo si se compara con los pocos modelos que se le pueden acercar en características. Pero la gran competencia llegará a la Argentina, algunos aseguran que este mismo año, de la mano de la nueva generación del Chevrolet Camaro. Este también "muscle car" pero de GM se lanzó hace un año en Detroit pero todavía no tiene fecha para Buenos Aires.

El Ford Mustang no solo es considerado en el mercado como un gran auto. Es un objeto aspiracional desde que fue presentado públicamente un 17 de abril de 1964, en Nueva York. En Estados Unidos, vendió más de un millón de unidades en un año. En ese entonces, costaba menos de u$s 2500.

Este deportivo fue pensado desde 1961, dirigido a una nueva generación de compradores jóvenes. El objetivo era desarrollar un auto más chico y liviano que los tradicionales modelos estadounidenses. El emblema del auto sería un "Wild Mustang", un caballo salvaje que corre en sentido contrario a los que compiten en las pistas de carreras, "un reflejo del espíritu joven y rebelde que comenzaba a proyectarse sobre la marca", lo definen sus fabricantes. Las calles argentinas ya están preparadas.