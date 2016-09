"En el segundo semestre la inflación está cayendo drásticamente, como lo anticipamos". De esta manera, desde China, el presidente Mauricio Macri rechazó la idea de reabrir las paritarias, al tiempo que anunció que "antes de fin de mes" será enviado al Congreso el proyecto de ley para reformar el Impuesto a las Ganancias. Antes de regresar al país, luego de participar en la cumbre de los líderes del G-20, Macri también apuntó contra el diputado renovador Sergio Massa por su proyecto para prohibir las importaciones (ver Página 9), en declaraciones radiales formuladas a Cadena 3 y radio Mitre desde Hangzhou, luego de la reunión bilateral que mantuvo con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

Sobre el Impuesto a las Ganancias, el mandatario anticipó que están "las escalas para hacer las modificaciones", realizadas por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y que serán enviadas para el tratamiento legislativo "antes de fin de mes". "Como yo les prometí en el segundo semestre la inflación está cayendo drásticamente", se jactó Macri, calculándola en "uno o uno y algo por ciento" en agosto, tras considerar que esa es "otra de las estafas por la cual Argentina no crecía". Además, señaló que "a partir de ahora, el campo que está empujando, Brasil que ha dejado de caer, vamos a empezar a ver sectores que se están recuperando, y el año que viene vamos a crecer". En ese sentido, el Presidente señaló que "el consenso de economía dice que vamos a crecer más del 3%, nosotros creemos el 3,5, los más optimistas dicen el 5%".

"Entre 70 mil y 100 mil trabajos se han perdido (en el año) pero de a poco vamos a ir solucionándolo", prometió Macri, antes de replicar a la multitudinaria Marcha Federal realizada por la CTA: "Soy optimista he dialogado con muchos gremialistas, y encuentro un eco en que hay que alejarse de la receta del populismo, del facilismo, que lleva a la frustración y a la larga se paga". De esta forma, sentenció que "confío en el diálogo que tenemos con la CGT, que por suerte se ha unificado en este triunvirato", mientras descalificó a las centrales de Hugo Yasky y Pablo Micheli: "Ellos siempre tuvieron una posición extrema".

Sobre la respuesta que espera la CGT del Gobierno para evitar un paro, el Jefe de Estado aclaró que si bien no estuvo en la reunión, los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Francisco Cabrera (Producción) "estaban contentos porque se planteó una agenda de temas razonables". En ese contexto, hizo un balance "positivo" sobre su presencia en la cumbre del G-20, en base a que "vine a buscar de que manera hay más inversiones" para Argentina y "generar más empleo". "El Gobierno ve los números donde los niveles de importación han sido mínimos", sostuvo el mandatario, luego de reprochar que hubo "un enorme desmanejo de los números (en la gestión anterior)". "Se trabaja sector por sector porque los argentinos necesitamos comprar productos de máxima calidad con el menor precio posible", cerró.