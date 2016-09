Massa presenta un proyecto de cepo a las importaciones que fue criticado por Macri

El Frente Renovador de Sergio Massa presentará hoy ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley que anunció el fin de semana para suspender las importaciones durante 120 días, entre otras medidas para beneficiar a las pymes. Pero antes de llegar a la mesa de entradas del Congreso, el texto ya recibió la condena del presidente Mauricio Macri, que desde China acusó al diputado de "hablar por hablar".

La iniciativa que impulsa el Frente Renovador fue discutida por los diputados Marco Lavagna y José Ignacio De Mendiguren, junto a los asesores del espacio Aldo Pignanelli y Diego Gorgal. El texto contempla la suspensión de importaciones por 120 días, salvo las que sean del sistema de atención de salud y las que formen parte de la cadena industrial argentina. Para esos casos específicos, propone armar un sistema de canal verde aduanero. Para el resto, en tanto, busca definir siete puertas de entrada, por regiones del país; armar sistema de escaneo con monitoreo online las veinticuatro horas; y revisar todo el sistema de importaciones en base si representa sustitución o no del trabajo local.

Consultado sobre la iniciativa, Macri cargó contra Massa en diálogo con radio Mitre. "No es bueno que hablemos en el aire, sobre todo aquellos que tienen vocación de tener responsabilidad importantes, como sería el caso de Sergio Masa. Él debería manejarse con números, con estadísticas serias, porque hablar por hablar, al final es todo lo mismo", aseguró el Presidente y agregó: "Cuando uno ve cada sector, en ningún caso la importación es más del dos o tres por ciento del total del mercado".

Según el mandatario, no se puede "condenar a los argentinos a que, encima de que el salario alcanza con lo justo, que cada cosa que tenga que comprar valga mucho más que en el resto del mundo".

Esas apreciaciones le valieron, horas más tarde, la respuesta de Massa. "En vez de enojarse, el Gobierno debería tomar medidas urgentes para reactivar el consumo y proteger las fuentes de empleo", reclamó el diputado en Chascomús, adonde visitó una empresa que fabrica calzado.

También salió en su defensa otro diputado, Diego Bossio, quien estimó que "el Presidente reacciona enojado cuando se alerta sobre los temas y problemas sobre los que preferiría no oír nada". El bloque de Bossio está listo para estudiar el proyecto de Massa, ni bien ingrese a la Cámara.