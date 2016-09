El consumo de vino cayó 15% en julio y acumula una baja de 10% en el año

El vino no está a salvo de la caída del consumo general por la pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación. Pero lejos de moderar su caída en el transcurso del año, la disminución se acentúa. En julio, las ventas cayeron un 15%, baja que en el caso del consumo en botella aún es mayor, de 23% interanual, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

De este modo, el consumo de vino argentino se redujo 10,35% en lo que va del año hasta julio, al sumar 5,22 millones de hecto litros. "Se aceleró la caída del consumo en julio, es muy preocupante. Afecta mucho la caída en botella abierta (en restaurantes y bares), lo que da una pauta de la crisis generalizada del consumo. Lejos de recuperarse, la caída parece ahondarse, es grave para la industria. Venimos de la cosecha más baja en 56 años, lo que impulsó el costo de la materia prima, las uvas. Así, en un contexto general de caída del consumo, el vino vio subir más sus precios relativos que otras bebidas competidoras", comentó Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), una de las cámaras que nuclea al sector.

En los últimos años, de buenas cosechas y con sobrestock, las uvas no habían ajustado prácticamente los precios, lo cual afectaba a los productores, en un contexto inflacionario. Ahora el vino genérico "aumentó más de 100%, de $ 3 a $ 5, después a $ 8 y algunos ya hablan de $ 12. No se trasladó así al consumidor, pero sí tuvieron que ajustar por arriba de la inflación", explicó.

Por envase, la caída de las ventas en julio fue de 22,95% en botellas, a 429.284 hectolitros; el porcentaje general fue atenuado por la menor baja de los vinos en tetra-brik, de 2,7%, a 330.642 hectolitros.

Entre enero y julio, la venta en botellas se redujo 8,75%, mientras que en tetra-brik disminuyó un 12,5%, según el INV.

"Estuvimos reunidos con el ministro de Agricultura (Ricardo) Buryaile para plantearle las problemáticas del sector. Además del mercado interno también cayó el externo. Años anteriores el consumo crecía levemente o al menos se mantenía. Es un año muy difícil", destacó Villanueva. Y agregó: "En restaurantes cayó 25% el consumo en el semestre. La gente sale menos a comer, las bebidas colas caen más que el vino; la gente restringe su consumo y al sector lo complica no tener siquiera los mercados externos como salida por el atraso cambiario".

De hecho, la exportación de vino cayó 10,7% en litros y 6,7% en dólares en los siete primeros meses del año, con respecto a igual período de 2015, por la pérdida de competitividad fruto de la fuerte inflación de este año, que dejó sin efecto el beneficio ganado en diciembre pasado, cuando se devaluó fuerte el peso contra el dólar.

"Muchas empresas intentan mantener los mercados externos, porque es difícil luego recuperarlos. Por los altos costos internos, el tipo de cambio no tiende a recuperarse, sino a atrasarse. Es un círculo vicioso y una situación compleja. El regalo de fruta de productores en Plaza de Mayo expresa la crisis de las economías regionales. Ante una devaluación, todos los costos aumentan más y el tipo de cambio real termina después más bajo que inicialmente. No vemos grandes soluciones a la vista en ese sentido, pero sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, los costos logísticos; en el país son seis veces más altos que en Chile; y la financiación en dólares es de un tercio que allá", comentó Villanueva.

Sobre las expectativas en el futuro cercano, el gerente de la UVA no es muy optimista. "La industria vitivinícola está en una situación muy compleja, quizás en la más compleja de los últimos tiempos. Los analistas esperan un recuperación futura. Pero cayó el salario real, la confianza del consumidor, el empleo; la gente restringió mucho el consumo, y el vino en particular tuvo que actualizar precios por el alza de la materia prima en un momento recesivo. No hay ninguna variable que nos permita ser optimistas", destacó Villanueva.