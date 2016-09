McDonald’s adapta su menú para sostener las ventas

Para las cadenas de comida rápida no es fácil sostener su volumen de ventas en un contexto de caída del consumo. Por eso, las que decidieron adaptar su oferta a la situación económica lograron buenos resultados. Es el caso de McDonald’s, la principal cadena de restaurantes del país con 224 locales, que a comienzos de año lanzó almuerzos a $ 45 –hoy ya se actualizaron a $ 49– y renovó su menú con hamburguesas premium, que le permitió sumar clientes.

"Tenemos distintas propuestas en distintos precios. Mañana (por hoy) lanzamos el menú hamburguesa Mushroom Dijon, con el combo completo a $ 145 y en la otra escala está el menú de almuerzos imperdibles a $ 49. En este abanico, el consumidor encuentra precios que nos hacer accesibles y con propuestas atractivas", explicó a El Cronista Ricardo Méndez, director General de Arcos Dorados en la Argentina.

Según el directivo, estas propuestas les permitieron mantener su nivel de ventas, aunque no difunden porcentajes ni cifras de facturación. "Nos está ayudando a mantener a los clientes dentro de los locales", señaló.

Actualmente, las ventas de los productos premium representan un 38% de la participación sobre el total de las propuestas de hamburguesas de McDonald’s y en la compañía esperan que el nuevo lanzamiento haga crecer ese porcentaje. La hamburguesa Club House, por ejemplo, alcanzó una participación del 10% sobre el total de combos vendidos.

La empresa, además, realizará tres aperturas este año, todas durante la segunda mitad: Salta, Resistencia (Chaco) y Ciudad de Buenos Aires. Y se prepara para un posible aumento de la competencia, ya que en el sector auguran la llegada de más cadenas extranjeras y locales al negocio de las comidas rápidas.

"Estamos cumpliendo 30 años en la Argentina y seguimos apostando como el primer día. Cuando hacemos una inversión no pensamos en el corto plazo ni en la coyuntura que se puede dar. El desafío del contexto lo tuvimos siempre, para nosotros no es nuevo", destacó Méndez.

Un relevamiento realizado por la empresa junto a la UAI en Capital y GBA mostró que el 92,1% de los encuestados consume de forma regular comidas rápidas, entre ellas las hamburguesas (46,4% un par de veces por semana).