Caen 15% los ingresos de los bancos de inversión

Los bancos de inversión más grandes del mundo registraron juntos ingresos 15% inferiores en el primer semestre de este año, la mayor caída desde la crisis financiera, lo que exhibe la urgencia de implementar medidas radicales para aumentar la rentabilidad de los accionistas.

En el segundo trimestre hubo más actividad que en el primero, período en el que las acciones, los bonos y las commodities registraron bajas y fueron pocas las compañías que sellaron acuerdos. Pero el rebote no fue lo suficientemente sólido como para evitar un descenso de los ingresos totales de la banca de inversión de las 12 mayores entidades, según cifras de Coalition, una firma con sede en Londres que combina información pública con investigación independiente, validadas por una red de participantes del mercado.

Los ingresos de los bancos provenientes de la compraventa de acciones y bonos y del asesoramiento a compañías sobre fusiones y captación de capitales fueron de u$s 79.000 millones en el primer semestre, comparado con los u$s 93.300 millones en 2015. Ese nivel marcó la caída interanual más pronunciada desde la baja de 25% registrada entre los primeros semestres de 2009 y 2010. El pico fue de u$s 140.000 millones en los primeros seis meses de 2009.

George Kuznetsov, director de investigación y análisis de Coalition, señaló que las perspectivas de un mejor segundo semestre en 2016 parecen buenas, dado que el tercer trimestre siguió una tendencia similar a la del segundo. Aún así, aseguró, ningún banco espera que sus propios ingresos suban más de 5% ó 6% el año próximo, dado que las normas más estrictas sobre el capital y la toma de riesgo siguen pesando fuertemente en el sector.

"Los bancos de inversión se están dando cuenta de que no hay alivio por el lado de los ingresos, que la asignación de capitales (proveniente de las controlantes) probablemente no se modifique mucho, y que las regulaciones no cambiarán demasiado. Por lo tanto, la mejora en los retornos depende de la optimización de la base de costos o de elevar la participación de mercado", aclaró.

Los bancos tratan de contener los gastos trasladando personal de soporte a lugares más baratos y atando más los salarios –su mayor costo– a los ingresos. En Goldman Sachs, por ejemplo, la remuneración y los beneficios cayeron 13% en el segundo trimestre respecto del año pasado, exactamente en línea con la baja de los ingresos netos.

Pero los analistas sostienen que los equipos de gestión deben hacer mucho más para elevar los retornos a los accionistas. Se estima que ninguno de los 12 bancos que sigue de cerca Coalición –Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, SocGen y UBS– genere retornos sobre el capital de dos dígitos este año o el próximo, según el consenso de pronósticos.

Hace tiempo que se considera que una compañía hace un buen uso del dinero de los accionistas si ofrece un retorno sobre la inversión de 10%. Sin embargo, el promedio del grupo de bancos que sigue Coalition este año sería de 5,4%, y llegaría a 6,6% en 2017.