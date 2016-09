Desde la CTA reafirman la idea de un paro y desde la CGT reiteran sus advertencias

Poco antes de que el propio Mauricio Macri desechara la idea desde China, el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, aseguró ayer que ya conversó con el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y otros sectores de la CGT, quienes le manifestaron su compromiso de "convocar" en el corto plazo a un paro general "si no hay respuesta" al reclamo de reapertura de paritarias. "Yo supongo que la CGT no sólo nos va a apoyar sino que va a ser convocante también del paro", opinó el gremialista en FM Blue acerca de la iniciativa que anunciaron las dos vertientes de la CTA durante el cierre de la Marcha Federal del viernes pasado en Plaza de Mayo.

Después de que Macri los diferenciara de la CTA, el integrante del triunvirato de la CGT unificada Juan Carlos Schmid advirtió ayer que los elogios presidenciales a la central obrera "no coinciden con las preocupaciones" de la dirigencia sindical, al tiempo que acusó al Gobierno de tener "una mirada sesgada" por cerrar la puerta al pedido de reapertura de las paritarias. "El ministro de Economía (Alfonso Prat-Gay) al inicio del año tenía una pauta y un índice inflacionario muy distinto al que va a cerrar. Deberían ser más precisos a la hora de decir cómo se va a compensar la caída del poder adquisitivo", apuntó.

Su compañero en el triunvirato cegetista, Carlos Acuña, afirmó ayer que por el momento dialogarán con la Casa Rosada, sin convocar a un paro, aunque alteró que "si no hay una respuesta concreta, de medidas para paliar esta situación, todos los diálogos caen en saco roto".