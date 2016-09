Daniel Craig recibe una oferta de u$s 150 millones para seguir interpretando a James Bond

La búsqueda del nuevo actor que interpreta a James Bond no ha sido fácil para los estudios Sony. Luego de que el británico Daniel Craig anunciara que "Spectre" sería su última película en la piel del agente secreto y tras meses de búsqueda, aún no hay un elegido.

Según reporta el medio Radar Online, los estudios están tan desesperados que ofrecieron u$s 150 millones a Craig para que continúe siendo el agente 007 hasta encontrar a un reemplazante más joven y así iniciar una nueva era en la saga.

"Él lo hizo de manera sensacional. Todos saben lo mucho que lo quieren los ejecutivos y la idea de perderlo en un momento tan crucial para la franquicia no es una opción para ellos", aseguró una fuente del interior de Sony.

De acuerdo al medio, los planes de los estudios son realizar dos películas más con Craig como el célebre agente secreto creado por Ian Fleming, para presentar al nuevo actor en la tercera cinta.

En mayo pasado el intérprete inglés había recibido una oferta por u$s 100 millones para mantenerse con el personaje, pero la rechazó.

Algunos de los nombres que suenan para convertirse en el nuevo James Bond son Michael Fassbender y Tom Hiddleston, además de Idris Elba, que, de ser elegido, se convertirá en el primer actor negro en ponerse el traje del agente. También, incluso, se llegó a mencionar la posibilidad de que una actriz pueda representar al personaje, y entre estas trascendieron los nombres de Gillian Anderson, conocida por "Los expedientes secretos X" y la actriz india Priyanka Chopra, protagonista de la serie "Quántico".

Daniel Craig protagonizó cuatro films de la saga "Casino Royale" (2006) por la cual ingresó u$s 3,4 millones; "Quantum of Solace" (2008) que le reportó u$s 8,9 millones; "Skyfall" (2012) que le dejó u$s 17 millones y "Spectre" por la que se llevó u$s 39 millones

Craig, nacido en el año 1968, es el primer actor en interpretar a James Bond nacido después de que la franquicia fílmica diera comienzo en 1962 – nació cuando se había estrenado la quinta entrega de Connery– Además es el primer actor en interpretar a Bond después de la muerte de Ian Fleming; el Bond con menos estatura; el Bond más musculoso; el primer Bond rubio de ojos azul celeste; y el segundo Bond de la franquicia de origen inglés.

Tras especulaciones y años de búsqueda, el 14 de octubre de 2005 las productoras Eon Productions y Sony Pictures, anunciaron su contratación.