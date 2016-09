El rugby mantiene su curso con una estrategia de desarrollo bien plantada e impulsada por su conducción. A pesar de que la Copa del Mundo del deporte recién comenzó en 1989, este evento se ubica entre los tres más importantes del planeta junto con los Juegos Olímpicos y los mundiales de fútbol. Su transmisión televisiva, venta de tickets y comercialización casi se igualan con los últimos dos.

Por caso, en 2015, según el último censo oficial de World Rugby (WR), se contabilizaron 2,82 millones de jugadores registrados en el planeta. Sin embargo, los no inscriptos sumarían unos 4,91 millones. A la cifra final se le suma un millón más de chicos que pertenecen al programa Get Into Rugby. La ovalada vive su gran momento.

El inglés William Blackledge Beaumont, ex segunda línea y presidente de su unión, buscará seguir corriendo los límites de este deporte. El regreso de la ovalada a los juegos de Río, tras 92 años de ausencia, resultó un nuevo impulso para un modelo exitoso.

La llegada de Beaumont a la cúpula del rugby se dio junto con la asunción de Agustín Pichot como vicepresidente. El excapitán de Los Pumas trabajó sin descanso para el regreso del deporte a la cita olímpica. Y tras haberse desarrollado con éxito, el horizonte asoma prometedor.

"Ha sido un honor volver al gran escenario deportivo y estamos increíblemente orgullosos de nuestros jugadores. Fueron seis días inolvidables de rugby, que han mostrado lo mejor de nuestro deporte y por qué creemos que encajamos perfectamente acá", sostuvo, emocionado, tras la coronación de Fiji en hombres y de Australia en mujeres.

El inglés no dudó en asegurar que "la inclusión olímpica ha significado un gran cambio para el deporte, inspirando a una nueva generación de jugadores y simpatizantes. "Desde que se confirmó nuestro regreso al programa olímpico, hemos visto nuestra cantidad de participantes duplicarse a 7,73 millones y estamos determinados a maximizar el efecto de haber estado en Río", dijo el inglés. Sin dudas, el efecto olímpico es tan fuerte cómo fundamental para seguir creciendo.

Beaumont cree que las uniones nacionales deben alentar a los jugadores a probar, jugar y quedarse en el rugby a través de programas de participación masiva, tanto en escuelas como clubes. "Este es uno de los canales más activos que implementó World Rugby para captar jugadores alrededor del planeta", comunicó.

Desafíos en puerta

El forward que vistió los colores de Inglaterra manifestó que "el hecho de poder mostrarle a la familia olímpica lo que puede hacer el rugby en un medio no tradicional es importante". Además, aseguró que esperan llevar el deporte a Tokio "dentro de cuatro años", un año después del Mundial de Japón, previsto para 2019, y de ser posible en versiones de siete y 15 jugadores.La permanencia del rugby en la plantilla del COI es una incógnita. Si bien en su regreso a los JJ.OO. resultó impecable y cuenta con una chance más para demostrar su valía en Tokio 2020, nada está resuelto aún. "Estamos tratando de mantener nuestra plaza dentro del evento luego la cita olímpica de Asia", reconoció Beaumont."Veremos en la próxima reunión en Lima si la decisión es mantener al rugby dentro o fuera de los JJ.OO.", concluyó.Román Iglesias Brickles