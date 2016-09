Lacunza, en El Cronista TV:

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró hoy en El Cronista TV que "no hay razones objetivas para reabrir paritarias", porque el acumulado al octavo mes del año indica que el aumento de los precios fue del 28% y todos los acuerdos salariales en la provincia de Buenos Aires fueron superiores a ese porcentaje.

"Es cierto que la inflación del segundo trimestre fue mayor a la esperada, pero hay claramente un sendero decreciente en la evolución de los precios y permite programar con más certeza", consideró el ministro, al tiempo que remarcó que "no hay razones objetivas para reabrir paritarias", en línea con lo expresado hoy por el presidente Mauricio Macri.

Además, el funcionario provincial indicó que en la administración de Vidal no dan lo que no pueden afrontar en términos de recursos. "Nos gustaría que todos ganen más pero no hay peor acuerdo que el que no se puede pagar", remarcó.

En relación a la propuesta de Sergio Massa sobre frenar algunos rubros de importación por 180 días, Lacunza la consideró una "propuesta oportunista".

"Las propuestas aisladas u oportunistas son buen títulos para los diarios pero poco conducentes para la población", reflexionó.

Lacunza adelantó también que este año las cuentas provinciales cerrarán este año con déficit, pero que buscarán "equilibrio fiscal" en 2019. Además, dijo también que no descartan hacer una nueva emisión de deuda para conseguir más fondos, indicó que todavía no hay precisiones sobre la moneda y la plaza de esa emisión.