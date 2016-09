Según analistas, hacen falta $ 9000 millones mensuales para financiar el déficit

El Estado requiere de $ 9000 millones mensuales de acá a fin de año para financiar el déficit, sin considerar los vencimientos de Letras en dólares que tienen este año, estima Agustín Bruno, director de LCG. “Con el freno a la suba de tarifas, lo más probable es que salgan a ajustar presupuesto de la obra pública”, agrega.

Para Sebastián Maril, de Research for Traders, “el Gobierno se está pasando de rosca emitiendo tanta deuda, por más que haga falta y sea lo más razonable”. “El mercado está preocupado por la alta emisión de dólares a niveles récord históricos, que ya equivale al 7% del PBI”, dice el analista y advierte: “Cada vez que emitimos por arriba del 10% del PBI hubo lío, como en el Plan Brady, que fue el 11% del PBI, o con el megacanje que fue el 12% del PBI”.

Desde la asunción de Mauricio Macri, la Argentina emitió u$s 19.250 millones Ley Nueva York, de los cuales u$s 12.000 millones fueron para pagar a los holdouts y u$s 2700 millones para recomprar el cupón PBI a fin de año. El restante es caja, u$s 4550 millones, que equivale a menos de lo que emitieron todas las provincias en conjunto (u$s 5800 millones entre las ocho).

“Esto marca a las claras cómo las provincias están abusando de las emisiones en dólares con ley Nueva York. Santa Fe tenía que haber salido en agosto, pero sólo autorizaron a Chaco, porque a Macri no le gusta nada aprobar tanta deuda provincial", dice Maril.

"Una cosa es que las provincias se endeuden para hacer autopistas y cloacas, pero Macri sabe que lo hacen para pagar sueldos, ya que no muestran suficientes señales de que estén bajando el gasto público. Por más que hagan rutas para justificar, el 90% de lo que colocan es para pagar el déficit”, agrega el analista.

Santa Fe será la próxima que saldrá, con suerte el 12 de septiembre, a una tasa por debajo de Chaco, que es la más frágil, que salió cerca de 9% de tasa.