"Ni antes era una Heidi ni ahora soy una heroína". Con esta frase la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal quiere dejar atrás el apodo que le colgaron en la campaña electoral, en medio de la sucesión de amenazas que viene recibiendo las últimas semanas.

"Ha sido un clima muy hostil, pero yo estoy tranquila porque cuando uno toma decisiones difíciles y le saca negocios a algunos puede pasar que haya estas reacciones", añadió la mandataria de Cambiemos en el programa "Almorzando con Mirtha Legrand", que se emite por Canal 13. Y agregó que para ella "gobernar es hacer y estar; si uno hace solamente, no sirve. Soy una persona común y corriente que trata de hacer lo mejor y que sabe que hay gente que espera".

"Estas intimidaciones, estas agresiones tienen un objetivo y es que uno no tome contacto con la gente y la verdad que si hay algo que no van a lograr es eso", desafió Vidal. "Estamos bien enfocados y no nos vamos a correr", prometió, al tiempo que valoró la actitud de la mayoría del personal policial bonaerense. Por otro lado, la gobernadora aseguró que al presidente Mauricio Macri "le tiraron piedras" en su última visita a Mar del Plata, el 12 de agosto, para inaugurar obras públicas en un barrio periférico de la ciudad atlántica. "Había gente identificada con un cartel de HIJOS, pero hay que saber si efectivamente representaban a quien decían", explicó la mandataria provincial sobre ese incidente, en manos de la Justicia, en el que acompañó al jefe de Estado y tras la desmentida de la agrupación. Además, Vidal adujo que la protesta "estaba organizada, no fue una cosa espontánea" y reveló que el lugar por donde debía salir el Presidente estaba bloqueado por los manifestantes.

Uno de sus antecesores, el hoy diputado renovador Felipe Solá le reclamó a Vidal que "no hay victimizarse". "Las amenazas nunca deben ser trasladadas a la prensa porque es lo que quiere el que amenaza. Las amenazas son parte del laburo de uno y hay que bancárselas como tal", sentenció el ex mandatario bonaerense, quien reveló que que durante sus seis años de mandato recibió mensajes intimidatorios. "Recibí, punto", evitó explayarse en FM Uno.

El ex gobernador también apuntó contra Margarita Stolbizer y en particular contra el proyecto de dividir La Matanza, impulsado por el GEN. "No es el momento (de discutir la idea) en plena crisis". Después de fogonearlo, coincidió ayer Vidal. "No se puede hacer una división que consolide la pobreza", recalculó Vidal sobre la propuesta de partir el hoy distrito bastión del PJ, llamado "la cuarta provincia". "Hay que hacer un estudio serio porque hay zonas que están mejor, como Ramos Mejía y San Justo, y otras zonas muy pobres como Virrey del Pino y González Catán". El replanteo de la gobernadora llega después de que Stolbizer, luego de ver a Macri, se volviera a mostrar muy cerca del líder renovador Sergio Massa.