El Grupo Roemmers cierra su planta de aceitunas en La Rioja

La empresa Yovilar, perteneciente al grupo farmacéutico Roemmers, anunció el cierre de su producción y elaboración de aceitunas en La Rioja, supuestamente afectada por la crisis que atraviesa el sector olivícola desde hace algunos años. Por esta medida, casi medio centenar de trabajadores, 48 específicamente, quedarán sin empleo y recibirán las correspondientes indemnizaciones, según confirmó la filial local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

La fábrica, localizada en la ciudad de Aimogasta, perteneciente al departamento de Arauco (al norte de la provincia), fue inaugurada hace 15 años, de la mano del por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Está ubicada a unos 120 kilómetros al norte de la capital provincial, en una de las principales zonas olivícolas del país. La firma habría tomado la decisión de cerrar el emprendimiento por los altos costos de la fábrica y por estar trabajando a pérdida. El Cronista intentó comunicarse con la empresa pero no obtuvo respuestas. Según la titular de la filial local de STIA, Antonia del Valle Reynoso, casi todas las empresas del sector están golpeadas por la realidad, "pero este año no hubo materia prima con la que trabajar". De acuerdo a sus expectativas, existe la posibilidad de que la empresa sea comprada y que los trabajadores sean reubicados, porque "están capacitados". Según la agencia DyN, en la provincia trascendió que entre los interesados en comprar esta planta habría capitales brasileños y nacionales, incluso ligados al actual gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur, que tiempo atrás compró Nucete, otra industria del ramo con asiento en La Rioja. Ante esta situación, la intendenta local, Florencia López, afirmó un pedido al ministro de Defensa de la Nación, el riojano Julio Martínez, para que intercediera ante el grupo económico aunque, admitió que la decisión es "irrevocable".

La situación del sector olivícola en la provincia no parece del todo alentador. La última encuesta del Movimiento CREA realizada a los productores olivícolas durante el mes de mayo, arrojó que en el 82% de los casos se registraron deterioros en los resultados económicos en el último año. El informe destaca que la producción de aceitunas de mesa y para fabricación de aceite de oliva, dio rentabilidad negativa en los últimos años y esa condición se mantiene para 2016. Para esta campaña, los volúmenes efectivos o estimados de aceite de oliva y aceituna de mesa que se obtendrían se ubican, en promedio, un 15% y 11% por debajo de los presupuestados al comienzo de la campaña. Según la consulta CREA, los costos que más crecieron para los productores durante los últimos seis meses fueron: servicio eléctrico, repuestos de maquinarias, agroquímicos y semillas.