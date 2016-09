Críticas y advertencias a May por el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, defendió el éxito del Brexit pero recibió críticas y advertencias en su primera participación en una Cumbre del G20. Tras una reunión con Barack Obama a la par del cónclave, ambos mandatarios destacaron la fortaleza de su histórica alianza, pero el presidente de Estados Unidos dijo que no está entre sus prioridades negociar un tratado de libre comercio con Londres. Los líderes de la UE le recordaron, a su vez, que el Reino Unido no puede iniciar negociaciones comerciales con terceros mientras siga siendo miembro del bloque. Frente a las incógnitas en torno a la ruptura, el gobierno de Japón armó un detallado informe previo a la cumbre, en el que pidió claridad sobre el proceso y advirtió que firmas niponas pueden abandonar el Reino Unido si hay grandes cambios en la legislación.

May optó por el optimismo. "Podemos aprovechar -y lo haremos- las oportunidades que se nos presentan con el Brexit", le dijo al presidente de Rusia, Vladímir Putin.