El G-20 pone el foco en activar la economía y el compromiso contra el proteccionismo

El presidente chino, Xi Jinping, planteó ante los líderes mundiales los desafíos de abrir "una nueva senda de crecimiento" para estancada economía global y adoptar un compromiso contra el proteccionismo, en su discurso de apertura de la Cumbre del G-20 que concluye hoy en Hangzhou.

En su diagnóstico, en tono pesimista, el líder chino aseguró que la economía está "en una encrucijada clave", golpeada por la debilidad de la demanda, la volatilidad del mercado financiero y un bajo volumen de inversiones y comercio. "Los impulsores del crecimiento de la ronda previa de avance tecnológico está disipándose gradualmente, mientras que una nueva ronda de revolución industrial y tecnológica aún no cobró impulso", advirtió ante los presidentes y jefes de Estado de las potencias y las naciones emergentes, un foro que representa el 85% del PIB mundial y dos tercios de la población.

La cita en el Centro Internacional de Exposiciones de Hangzhou tiene de fondo un escenario global marcado por la incertidumbre a raíz de la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea y la elección presidencial de noviembre en Estados Unidos, con el ascenso del republicano Donald Trump. La defensa del libre comercio y la globalización y las advertencias sobre el aislacionismo estuvieron presentes en los discursos de los líderes mundiales.

"El G-20 debería honrar sus compromisos de no adoptar nuevas medidas proteccionistas, reforzar la coordinación de políticas de inversión y adoptar pasos creíbles para estimular el crecimiento del comercio", aseguró Xi, que defendió la globalización ante las "tendencias aislacionistas al alza" y alertó sobre el aumento de la desigualdad.

El presidente de Estados Unidos, que se reunió con su par chino y describió esas conversaciones como "extremadamente productivas", instó a adoptar medidas para "asegurarnos de no tomar nuevas recetas proteccionistas ni populistas". En ese sentido, elogió el trabajo de los presidentes de India, Indonesia, Italia y Argentina.

Menos pesimista, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló de "un dinamismo que es lento, pero positivo en el devenir de la economía global" y aseguró que trabaja para consolidar "una política de crecimiento basada en el equilibrio macroeconómico". La economía rusa sufre la caída de los precios de las commodities y las sanciones por su política en Ucrania.

De parte de las autoridades de la Unión Europea llegó el pedido de un mayor compromiso de las potencias del G-20 para enfrentar la crisis de refugiados. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, titular de la Comisión Europea, exigieron abrir la discusión sobre el exceso de capacidad industrial de China, segunda potencia económica, especialmente en el sector del acero. "Estamos decididos a defender los intereses de la siderurgia de la UE", dijo Juncker.