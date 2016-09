Telefónica lanza aplicación para reducir el precio de las llamadas de celulares

La compañía Telefónica acaba de lanzar un nuevo combo prepago, a través de su firma Tuenti, enfocada en el segmento de los millennials. Los precios van desde los $ 30 por semana hasta $ 90 por mes, que incluyen 1,5 GB y 100 minutos de voz. Con la posibilidad de sumar crédito desde $ 3,50 por día.

La novedad es que el nuevo servicio lleva la línea del cliente –su número, sus contactos y sus conversaciones– a "la nube", lo que permite prescindir del chip que hasta hoy ataba el número de teléfono del celular a un elemento físico, según explicaron los voceros de Tuenti.

Para eso es necesario bajarse la aplicación de Tuenti, por la cual los clientes pueden realizar y recibir llamadas a través de Internet sin consumir megas ni minutos de su combo. "Es un híbrido. No somos una telco tradicional pero tampoco es todo digital", explicó Ezequiel Sambucetti, responsable de Tuenti en Argentina.

La empresa ya tiene 100.000 clientes prepagos en la Argentina y pretende crecer hasta alcanzar unos 300.000 en los próximos tres años. Un número relativamente bajo si se considera que en el país hay un estimado de más de 40 millones de líneas de telefonía móvil activas.

A nivel regional, esta operadora de celular controlada por Telefónica cuenta con otros 600.000 usuarios en Ecuador, España y Perú.

"El cliente es cada vez más global y necesita contactar con su casa y sus amigos sin costo", agregó el ejecutivo durante un encuentro con la prensa.

Las compañías del sector se están preparando para enfrentar una mayor competencia en los próximos años, ya que el Gobierno habilitó a los operadores móviles virtuales (OMV) para que puedan comenzar a ofrecer servicios de telefonía móvil.

"El ingreso de competidores dinamiza el mercado", señaló Sebastián Muriel, CEO de Tuenti. En la presentación de la aplicación, el directivo destacó otras ventajas. Por ejemplo, como el número de teléfono del cliente, su agenda y sus conversaciones se alojan en la nube, están siempre disponibles online en cualquier celular, computadora o tablet. "Si me dejo el celular en el hotel, puedo pedirle prestado otro celular para acceder a mi cuenta de Tuenti desde la app y llamar con mi número, chatear con mis contactos, enviar SMS e incluso recargar megas de mi combo", indicó Muriel durante la demostración en directo. "Estamos facilitando la comunicación de nuestros clientes desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo, independientemente de que tengan el chip en el celular o no, rompiendo así las estructuras del sector como lo conocemos hasta ahora", subrayó.

En Argentina, la marca de telefonía móvil prepago se lanzó en noviembre de 2014, apuntando a los hábitos, necesidades y características de uso del público joven y digital. Según la empresa, del total del mercado de celulares prepagos, hoy el 50% se encuentra concentrado en la zona Norte del país, el 30% en la ciudad de Buenos Aires y el 20% restante en la zona Sur.

En los próximos meses, según adelantaron, sumarás más servicios como billetera electrónica y opciones de navegación con mayor privacidad y seguridad, con herramientas incluso para filtrar anuncios.