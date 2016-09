El mundo de los negocios

Centenario

La Cámara Argentina de Bebidas Espirituosas celebró sus 100 años de existencia con un cocktail en el Alvear Palace Hotel. La velada fue conducida por Andrea Frigerio y contó con la participación del orfebre Juan Carlos Pallarols, quien hizo un destilador en bronce. El presidente de la Cámara, Guillermo Padilla, remarcó en su discurso que el sector "apoya todas las políticas que tiendan a instalar la conciencia de una actitud responsable en el consumo de bebidas".Aeropuertos Argentina 2000 realizó obras en la terminal de Río Cuarto para recibir vuelos comerciales. La tarea, que demandó casi $ 3 millones, consistió en la remodelación de la sala de pre-embarque y arribos, nuevos sectores de check in y de despacho de equipaje, y la renovación de la confitería y oficinas comerciales. Así, se recuperó la operación de una aeroestación que no funcionaba desde 2011. La ruta, que se inaugura hoy, unirá Córdoba y Buenos Aires con escala en Río Cuarto.Mamuschka lanzó la primera aplicación para comprar chocolates desde el celular y con un 10% de descuento. Esta función, que se puede descargar en mamuschka.store, permite comprar los productos a cualquier hora sin demoras. Luego el usuario podrá escoger entre los locales de la marca para retirarlos en Bariloche.Con una inversión de u$s 70 millones, Grupo Arcor inauguró su tercera planta de Molienda Húmeda de maíz, en la ciudad de Arroyito. Al evento asistieron el presidente de la compañía, Luis Pagani, el vicegobernador de Córdoba, Martín Llaryora y el intendente de la ciudad de Arroyito, Mauricio Cravero, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales. La planta de última generación está dedicada principalmente a la elaboración de jarabe de alta fructosa, insumo orientado a la producción de bebidas gaseosas, aguas saborizadas y jugos, entre otros.En el marco del 10º aniversario de Pro Mujer en la provincia de Jujuy se anunció la renovación de la alianza con GlaxoSmithKline para unir esfuerzos y hacer frente a las enfermedades crónicas. Así, se profundizará la cobertura de atención médica (primaria, de diagnóstico y cuidado dental) a casi 20.000 mujeres los próximos tres años. La organización ofrecerá estos servicios a través de sus cinco centros de servicios en las regiones de Salta, Jujuy y Tucumán.BVS, proveedor de servicios integrados de networking, datacenter, broadcast e IT, anunció que la empresa ha sido certificada oficialmente como Cisco Gold Partner en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Además fue distinguida este año con el premio al "Mejor Partner del Año" y "Mejor Partner de Servicios" de la región. Más información en www.bvstv.com.Laboratorio Bagó a través de su División Consumo Masivo, amplía su línea de suplementos dietarios con la presentación de Deporflex, que ayuda a mejorar la lubricación articular y colabora en la reconstrucción del cartílago. Ideal para los runners que sienten el impacto en el desgaste articular. Sin azúcar, sin lactosa, sin cafeína, es apto para diabéticos y se presenta en estuches de 30 comprimidos.Con el objetivo de generar una mayor conciencia social de la salud sexual y los derechos humanos alrededor de todo el mundo, se celebró el Día Mundial de la Salud Sexual, establecido por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Para acompañar la fecha, Exotic entregó gratuitamente 30.000 preservativos entre el público joven, para promover el uso como el método más seguro para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como la prevención de embarazos no deseados.La Fundación Banco de la Ciudad de Buenos Aires presentó el libro "Independencia e integración regional: dos siglos de búsquedas", que aspira a ser un testimonio de reverencia patriótica e invita a repensar la nación, para seguir adelante con dignidad y esperanza. Veintiún autores contribuyeron con la obra y Hermenegildo Sábat aportó sus dibujos. Puede descargarse en el sitio www.bancociudad.com.ar/independenciaargentina.Schweppes, presenta su nueva campaña "La vida nos preparó para disfrutar de una Schweppes", en la que hombres y mujeres que crecieron durante la década del ‘80 y del ’90 relatan experiencias que los llevaron a desarrollar criterio para apreciar lo bueno de la vida. Además realizó el lanzamiento de la versión Pomelo Zero, primera variante sin calorías del portafolio de la marca. "Estamos haciendo un relanzamiento de la marca Schweppes, manteniendo sus atributos con un tono más cercano y contando experiencias que a quienes son parte de esta generación de adultos les resultarán cotidianas", dijo Constanza Flores, Directora de Marketing de Coca-Cola para Argentina, Paraguay y Uruguay.El 14 de septiembre la cadena hotelera Rochester Hotels tiene preparado un after de agasajo para sus clientes corporativos con motivo del día de la secretaria. Contará con degustaciones, finger food, sorteos, juegos, música y barra libre, en un ambiente distendido. El lugar de la cita será ek restaurante RH Resto, ubicado en Esmeralda 542 de la ciudad de Buenos Aires. Más en www.rochester-hotel.com.Kaiken presenta las nuevas cosechas 2014 de sus vinos tintos Cabernet Sauvignon y Malbec de su línea Ultra. De taninos persistentes, firmes y suaves a la vez, se caracterizan por su mineralidad, fruta fresca, elegancia y sensualidad. Doce meses en barrica y seis meses en botella complementan estos vinos.Sirhome (www.sirhome.com.ar) y Cáritas Argentina se proponen recaudar fondos para personas en situación de vulnerabilidad social. La cadena de venta on line de electrodomésticos donará el 1% del valor total de todas las compras que los clientes realicen, sin que por ello se vea alterado el precio del producto, y Cáritas lo volcará al Plan de Inclusión Educativa Emaús, que entre otras cosas, permite que muchos jóvenes de escasos recursos puedan completar sus estudios terciarios y universitarios.Balcarce lanzó al mercado un nuevo producto premium: galletitas sabor chocolate que incorporan mousse de sabores como café, maracuyá, frutos rojos, menta, y los tradicionales chocolate y dulce de leche. Desarrollados para satisfacer los más diversos gustos y ofrecer una alternativa ideal para regalar, se comercializan en un estuche de 12 unidades.Ante autoridades públicas, empleados y directivos de la entidad; Banco Supervielle celebró la inauguración de una sucursal en Villa María, en la provincia de Córdoba. Las obras se desarrollaron entre 2015 y 2016, y se aplicaron sobre la estructura del anterior centro de servicios que la entidad bancaria operaba en la ciudad. La remodelación se dividió en dos etapas, que en total requirieron una inversión que superó los $ 4,5 millones.Este mes, Talking Tom será protagonista de la Cajita Feliz de McDonald’s en todos los locales del país. Con más de 2 billones de descargas en el mundo entero desde su lanzamiento en 2010, la aplicación del famoso gato se ha convertido en un éxito a nivel mundial y es de gran popularidad entre grandes y niños. Los novedosos juguetes sorprenderán a todos y se podrán disfrutar tanto en familia como entre amigos.Toiletterie de Lucy Anderson, presenta nuevos productos para la piel: manteca hidratante Corporal, crema hidratante corporal bifásica, crema de manos hidratante y reconstituyente y crema de manos triple acción. Cada uno de estos productos se desarrollaron en base al maracujá y la pitanga vermelha. dos frutas exóticas y de múltiples beneficios para la piel. Más en www.lucyanderson.com.ar.AySA continúa implementando tecnologías innovadoras para lograr un diagnóstico preventivo del estado estructural de su sistema troncal de producción y distribución de agua potable. A fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio, ayer llevó a cabo un operativo de inspección del conducto que interconecta la Planta Potabilizadora de agua Gral. Belgrano, ubicada en la localidad de Bernal, con la Estación Elevadora Lanús. El acueducto se inspeccionó por primera vez desde su construcción en 1979 y para ello se utilizó un vehículo operado a distancia.Dellacasa anunció el lanzamiento de Signature Collection, una línea de muebles, accesorios de decoración e iluminación, creados bajo la premisa de diseño accesible. Sillas, sillones, mesas, modulares, relojes y lámparas que cuentan con detalles de herrería artesanal además de tejidos rústicos y estampados, conforman la línea diseñada a partir de maderas macizas, nobles y rústicas trabajadas a mano por artesanos del mueble. Más en www.dellacasa.com.arRaúl Quereilhac, tesorero de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina y padre de Melina, una chica diagnosticada con dicha enfermedad, decidió compartir su experiencia a través de la publicación de "El libro de Mely". Los gastos requeridos para su publicación ascienden a $ 32.000. Para poder costearlos, lanzó una campaña de financiamiento colectivo Ideame en www.idea.me/mely.