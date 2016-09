La FIFA proyecta aumentar hasta u$s 700 millones los premios para Rusia 2018

Aunque la situación económica no es la mejor para el órgano rector del fútbol mundial, ya que por primera vez tras dos décadas, sus balances contables arrojaron déficit, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) aumentaría en hasta u$s 700 millones los premios ha repartirse entre los equipos clasificados a la Copa del Mundo Rusia 2018.

De acuerdo a la información publicada en el portal especializado Marketing Registrado, y que relevan desde DirecTV, la FIFA proyecta hacer un aumento de hasta del 22% sobre la cifra que se entregó en el Mundial de Brasil que oscilaba los u$s 576 millones, para repartir en calidad de premios a las 32 selecciones participantes, además incluyendo en esta distribución al elenco anfitrión, Rusia, que también tiene derecho a percibir esta bonificación sin importar el rol de localía que ejercerá durante el evento.

Además de los premios en general para los equipos participantes, se conoció que el próximo campeón se embolsará la no despreciable suma de u$s 50 millones, mientras que el subcampeón se quedará con u$s 40 millones, mientras que el premio por solamente participar será de u$s 2 millones. Los premios por avanzar de ronda todavía no están definidos.

En Brasil 2014, el campeón Alemania se quedó con u$s 35 millones, mientras que Argentina en su condición de subcampeón con u$s 25 millones.

La FIFA también aumentó generosamente la compensación que percibirán los clubs por dejar a sus jugadores en las Copas del mundo tanto de de Rusia 2018 como de Qatar 2022, que alcanzará la cifra de u$s 215 millones en cada una de ellas.

Destino Venezuela

Por otra parte, la selección argentina de fútbol se entrenó ayer por la mañana en el predio de Ezeiza, y luego viajó hacia la ciudad venezolana de Mérida, donde mañana se enfrentará con el conjunto local, por la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.En tanto, el capitán Lionel Messi, con molestias en la zona del pubis y baja en la plantel albiceleste, emprendió el regreso a Barcelona donde completará su recuperación.Messi, autor del tanto de la victoria ante Uruguay el último jueves, se sumará al conjunto catalán para seguir con el intenso calendario que tiene por delante. En tanto, el seleccionador Edgardo Bauza sigue en la búsqueda de su reemplazo para la formación del martes con dos alternativas: Nicolás Gaitán o Erik Lamela.