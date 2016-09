Más de 70 grupos locales y multinacionales prometen inversiones en energías renovables

Hoy es el día D para participar en la subasta pública convocada por el Ministerio de Energía para desarrollar proyectos de energías renovables. En la cartera que dirige Juan José Aranguren, no descartan que las ofertas superen los 1000 MW que se licitan esta instancia. Hasta el momento vendieron más de 70 pliegos, a un valor de $ 150.000 cada uno, que serán devueltos en caso de no quedar seleccionados. En la primera ronda del programa RenovAr se licitarán 600 MW de eólica, 300 de solar, 65 de biomasa, 20 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 de biogás.

Grupos internacionales como la italiana Enel que en Argentina es controlante de la distribuidora de electricidad Edesur;, y empresarios argentinos como Enrique Pescarmona; Marcelo Mindlin y Eduardo Eurnekian ya adelantaron su intención de participar en la compulsa.

En el caso de la multinacional europea dueña de Edesur se perfila, a través de Enel Green Power, como el principal operador de generación hídrica, eólica, geotérmica, solar, biomasa y cogeneración (obtención simultánea de energía eléctrica y térmica) en América latina. Así, estaría participando en todas las categorías. Por su parte Pescarmona, dueño de Impsa, que inauguró recientemente una fábrica de aerogeneradores en la provincia de Mendoza, competirá para todas las fuentes renovables menos biomasa.

Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, conformó un Fondo Común de Inversión para captar dólares del blanqueo e invertirlos en en un proyecto eólico. Y lo propio hará Corporación América, del grupo Eurnekian, que se asoció a Invap y al gobierno de Río Negro para desarrollar un parque eólico en esa provincia, con 100 MW iniciales de potencia. En tanto, la compañía italiana IES Biogás formó una asociación con Adecoagro para participar con el desarrollo de una planta de 1.4 MW de biogás en Santa Fe.

En el caso de las energías renovables pasarán de 1,8% al 4,5% de la matriz energética y se generará un ahorro de u$s 300 millones anuales en la importación de energía. Además, se evitará la emisión de 2 millones de toneladas anuales de gas del efecto invernadero, equivalentes a la polución de 900.000 autos. Una vez en marcha las obras, la nueva energía limpia tendrá un costo menor a la convencional que reemplaza.

Según fuentes del sector, la energía eólica es la que mayor interés ha convocado, mientras que los proyectos de biogás no alcanzarían a cubrir el escaso cupo que se les asignó.

La inversión total que esperan en la cartera energética alcanzaría los u$s 1800 millones, y se estima crearán unos 8000 empleos directos, además de incrementar la oferta eléctrica en un 2,6 % y elevar la participación de fuentes limpias del 1,8% actual al 4,5% de la matriz energética nacional. Las obras podrán financiarse con el Fondo Fiduciario de Energías Renovables (Foder), a través de créditos internacionales y fondos de organismos multilaterales, y contarán con una garantía de pago del Banco Mundial por hasta u$s 500 millones. La subasta se enmarca en la Ley de Fomento a las Energías Renovables (27191), sancionada en 2015, que establece como meta llegar al 8% de participación de fuentes limpias en la matriz energética nacional para fines de 2017, y al 20% en 2025. El cronograma continuará con la evaluación de la propuesta técnica el 3 de octubre; la apertura de las ofertas económicas el 7 de octubre, la adjudicación de las ofertas el 12 de octubre y la firma de contratos el 11 de noviembre.