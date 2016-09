Removieron al director del penal de Ezeiza ante presunta fuga del narco

El director del penal de Ezeiza, Héctor Retamozo, y otros dos funcionarios fueron pasados a disponibilidad esta tarde, luego de descubrirse que se estaba planificando el rescate por parte de un grupo comando del supuesto narco colombiano Jésus López Londoño, alias "Mi Sangre", según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Federal.

Inteligencia del Servicio Penitenciaro Federal detectó el presunto plan de fuga del colombiano luego de que, en la requisa realizada este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, se le encontrara un mapa a su abogada defensora María Gabriela Ricagno, donde aparecerían marcadas todas las comisarías de la zona y las correspondientes DDI, según indicaron fuentes judiciales a la agencia NA.

En el allanamiento a su celda, además, le secuestraron dos chips de teléfono y un Iphone que fue remitido a peritos de la Policía Metropolitana para que analicen llamadas entrantes y salientes, así como todo tipo de mensajes de texto y whatsapp.

En la celda había también un modem wifi y una notebook que se le había permitido ingresar en 2013 por orden de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, luego de que apelara la negativa del juez federal Sebastián Ramos.

En tanto, Asuntos Internos del SPF decidió que ahora "Mi Sangre" esté bajo registro fílmico las 24 horas, relevó preventivamente de sus cargos al jefe de Seguridad del módulo y los celadores y le prohibió el ingreso a la abogada.

La hipótesis de la fuga que trascendió desde el SPF es llamativa: un posible ataque al complejo penitenciario de máxima seguridad encabezado por un comando integrado por ciudadanos chilenos y peruanos contratados por Los Urabeños, el clan narco paramilitar al cual respondería López Londoño.

La abogada Ricagno relató a Perfil su explicación sobre el mapa incautado: "Lo citaron a indagatoria en su causa por lavado y, como a él le secuestraron autos y le allanaron su casa, comenzamos a preparar la defensa donde necesitábamos marcar en un mapa los diferentes lugares donde se realizaron los operativos".

"Me presenté al penal con mis cosas, como siempre, y con el mapa en la mano. Al momento de la requisa me dijeron que no podía ingresarlo pese a que les expliqué que lo necesitaba para la defensa. Me dijeron que era por un tema de seguridad, así que se los dejé", agregó.

El 30 de octubre de 2012, "Mi Sangre" fue detenido mientras cenaba en un restaurante de Pilar por policías de la Federal.

Señalado por el ex secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, como uno de los narcos más buscados del mundo, López Londoño había ingresa a la Argentina a fines de 2011 con su mujer y su hijo, se desplazaba "con custodia" y vivía "saltando de country en country o barrios de chacras para no ser detectado", según informó Berni cuando lo detuvieron.

En mayo de este año, la justicia argentina ordenó la extradición del colombiano a los Estados Unidos, donde se lo requiere por el delito de narcotráfico.

El juez Ramos resolvió hacer lugar al pedido de extradición pese a que, desde el inicio de la causa, "Mi Sangre" señaló ser un "perseguido político" y denunció que la DEA le había armado una "causa judicial". El ciudadano colombiano apeló el fallo de Ramos y ahora aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.