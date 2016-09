Prat Gay dijo que la economía crecerá pero afirmó que primero hay que controlar la inflación

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció el crecimiento de la economía “hacia final de este año o principios” de 2017, al apuntar que “algunos sectores empiezan a tener dinamismo”, al tiempo que pidió que “alguien” le “discuta” que la inflación “no está bajando” en el país.

“Ya vemos que algunos sectores empiezan a tener dinamismo, fundamentalmente todo lo vinculado con el campo”, sostuvo Prat Gay y remarcó que “en el interior hay una sensación térmica diferente a la que vivimos aquí”. En ese sentido, apostó que el crecimiento económico “se va a dar seguramente hacia el final de este año o el principio del año que viene”.

“Siempre hablamos de dos semestres y no es porque nos encanta medir el tiempo, sino porque vimos que en la primera mitad íbamos a tener medidas que iban a tener impacto, incluso no deseado”, afirmó Prat Gay, aunque agregó que “el resultado más concreto es la caída de la inflación”.

En una entrevista publicada hoy en el diario La Nación, señaló que “la primera etapa es ganarle la batalla a la inflación. No está ganada totalmente, porque el horizonte es llevarla a 5 por ciento anual”. Y, desafió: “Quiero que alguien me discuta que no está bajando”.

“En las estimaciones que tenemos, se planchó muy fuertemente el precio de alimentos, que era una de nuestras preocupaciones. En nuestro esquema, planteábamos que se planche la inflación en el tercer trimestre; esto va a mejorar el consumo, con paritarias crecientes, y mes a mes se va recuperando el salario”, evaluó.

Por otro lado, subrayó que “la recesión que estamos viviendo no es nuestra, sino que la heredamos”, en referencia a que “en los últimos 12 meses, la caída de la actividad económica ocurrió en una primera mitad durante el año pasado y la segunda mitad durante nuestra gestión”.