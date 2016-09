El gabinete de Vidal tiene un patrimonio de $ 104 millones

María Eugenia Vidal y sus principales colaboradores atesoran, en total, $104.645.700. De las máximas 17 figuras del staff bonaerense, con casi $ 588 mil, compartidos aún con su ex marido, el intendente de Morón Ramiro Tagliaferro, la propia gobernadora es una de las más austeras de su equipo.

No obstante, su patrimonio creció un 1447% comparado con lo que poseía en 2008, cuando era ministra de Desarrollo porteña. El más acaudalado del team Cambiemos provincial es, por lejos, el dueño de la lapicera: su secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand quien declaró un patrimonio de $ 29,7 millones.

Los bienes del gobierno bonaerense de 2015 fueron publicados ayer, al alcance de cualquiera, en la web de la Escribanía General provincial, cumpliendo con la promesa de Vidal. Como contraste, durante ocho años el mismo organismo no difundió la de su antecesor, Daniel Scioli. También fueron dados a conocer los bienes de la fuerza policial. Un ministro ausente es el reciente incorporado Joaquín de la Torre (Producción), al igual que el renunciado Alberto Mahíques (Justicia).

El patrimonio de la mandataria consta de las mitades de la casa de Castelar de la que se mudó hace poco (valuada en total en $ 372 mil y adquirida con un crédito del Banco Ciudad); de un automóvil ($ 210 mil); de una cuenta corriente de $ 110 mil y una caja de ahorro de $ 148 mil; todos activos compartidos con su ahora ex esposo. Como propio, Vidal anotó una cuenta sueldo con $ 68 mil y $ 250 mil en efectivo. En 2008, su primer año como ministra de Mauricio Macri en la Ciudad, había declarado un auto de $ 75 mil y $ 45 mil cash, pero con una deuda de $ 38 mil del plan Rombo.

Con un portfolio en un banco en el exterior de casi u$s 2 millones (pesificados a valor del 31 de diciembre para calcular el patrimonio 2015), Conte Grand es el más rico. El ex Telecom, ahora ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, es el segundo funcionario con más millones, más precisamente unos 14. Es seguido por el titular de Justicia, Gustavo Ferrari, que declaró bienes por $ 13,4 millones, explicados en parte por u$s 770 mil declarados en efectivo.

Con dos inmuebles en Pinamar y poco más de $ 6 millones en acciones (Emprendimientos Rivadavia, Agrolinks, Bull Bussiness y Waterford), el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, posee unos $ 8 millones. A unos pocos centenares de pesos lo sigue el Secretario General de la Gobernación, el ex Poliaquía, Fabián Perechodnik. En el fondo de la tabla, el radical Jorge Elustondo (ahora Ciencia luego de que le dividieran el ministerio) no declaró tener inmuebles, ni autos, ni muebles, Con acciones y u$s 20 mil, alcanza un patrimonio de $ 374 mil.

Pero, para un contador, no sería el más pobre. El ministro de Gobierno, Federico Salvai, declaró un patrimonio negativo de $ 53 mil, al cotejar sus activos ($ 737 mil) menos la deuda de un crédito hipotecario. Compensa la economía familiar con su esposa, la ministra nacional Carolina Stanley (Desarrollo Social). A diferencia de las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA), en las bonaerenses constan los bienes de los cónyuges. Curio so: Salvai estimó en $ 514 mil un inmueble porteño que su mujer, ante la OA, declaró por 948 mil.