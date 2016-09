Confirman a Bonadio en causa contra Timerman y puede activar la denuncia de Nisman

El expediente que investiga la muerte de Alberto Nisman tuvo novedades esta semana, luego de que el fiscal Eduardo Rosende pidiera la reconstrucción de la causa que hasta su jubilación venía llevando adelante Viviana Fein. Sin embargo, ayer también hubo avances en un caso paralelo que puede impactar en la denuncia que el ex fiscal de AMIA había realizado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, desde el Congreso se impulsó un pedido para que se cite a los principales funcionarios de fuerzas de seguridad que actuaron originalmente en la investigación de la muerte de Nisman, aquél 18 de enero de 2015, en circunstancias todavía no esclarecidas.

La decisión de la Cámara Federal porteña de rechazar el pedido del ex canciller Héctor Timerman para que el juez federal Claudio Bonadio sea apartado de una causa en la que se lo investiga por traición a la patria junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, no sólo implica la ratificación del juez, sino que lo habilita a poder hacer uso de la denuncia que Nisman hizo días antes de morir contra la ex presidenta y el ex canciller por encubrimiento a Irán en la firma del memorándum con Irán por AMIA. Así, Bonadio podrá impulsar un caso que su par Daniel Rafecas se negó a darle entidad, lo cual puede complicar la situación judicial de Cristina.

En relación al reclamo del ex canciller para que se aparte a Bonadio de la causa en la que lo acusa por "traición a la patria", la Sala II de la Cámara Federal confirmó a Bonadio al frente de la investigación abierta tras una denuncia en la que se tomó como base un diálogo telefónico entre Timerman y el ex titular de AMIA, Guillermo Borger.

"Hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quién negociar, me estás diciendo con quién no negociar, que vivo que sos", se lo escucha decir a Timerman en el diálogo con una tercera persona que se encuentra junto a Borger.

En paralelo, la comisión bicameral que preside el diputado del Frente Renovador Sergio Massa encomendó a Wolff y el senador Néstor Braillard Poccard (PRO) trabajar en las citaciones de los funcionarios que encabezaban, al momento de la muerte de Nisman, la Policía Federal y Prefectura Naval en una fecha a definir.

El miércoles, en tanto, el nuevo fiscal del caso Nisman, Rosende, solicitó que se incluyan todas las hipótesis respecto a su muerte. Es decir, además del suicidio o suicidio inducido, pidió que se evalúe también si Nisman fue víctima de un homicidio, algo que Fein nunca había tenido en cuenta.