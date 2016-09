u$s 750 millones

Es lo que debe pagar Pampa de préstamo sindicado por la compra de Petrobras, pero tiene un año para hacerlo. Con la recompra de acciones no requerirá salir al mercado como estaba previsto. En el mercado internacional la quieren, porque nunca había salido, por lo que será una decepción si no lo hace. Pampa es un bono muy buscado por su calidad.