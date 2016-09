Argentina podría no viajar a Venezuela por la crisis

El secretario de selecciones de la AFA, Jorge Miadosqui, puso ayer en riesgo el viaje de Argentina a Venezuela para jugar el próximo martes la octava fecha de las Eliminatorias si es que no hay "garantías" del Gobierno de ese país a partir de la crisis social de las últimas horas.

"La Conmebol tendrá que poner los límites a esta situación, si se juega o no se juega. Tengo un mail de anoche a las 20 donde la embajada y el gobierno de Venezuela garantizaban el evento.

Tenemos que brindarles las mayores garantías a nuestros jugadores, a nuestro plantel y a todos nosotros para poder viajar. Si no las tenemos, seguramente no vamos a viajar. Hasta ayer (por el miércoles) las teníamos", explicó. El dirigente, en declaraciones a radio La Red, se refirió de esta forma a la tensión social que se vive en Venezuela, con protestas masivas y cierres de aeropuertos y rutas, incluido el de Mérida, sede del encuentro, que obligaría a la delegación albiceleste a realizar un trayecto de 90 kilómetros en micro, por rutas en mal estado.