Reparación histórica: a mediados de mes

Mientras el sector de sistemas de ANSeS corre para mostrar las propuestas de la reparación histórica a los jubilados, el organismo dio a conocer ayer un cronograma en el cual confirma que la información con el reajuste del haber estará disponible a mediados de mes y con el retroactivo, en la última semana del mes.

Durante esta semana, unos 260.000 jubilados verán un incremento en su haberes por orden de prelación y con porcentajes de aumento de alrededor de 30%. El organismo les informará vía correo electrónico o por teléfono que sus haberes fueron reajustados. Se trata de jubilados que tienen más de 80 años, no iniciaron juicio, que recibirán un aumento no superior a $ 1000 y su haber ya reajustado no será mayor el equivalente a dos haberes mínimos.

En la segunda semana de este mes, ANSeS se ocupará de un segundo grupo, de unos 200 mil jubilados. Ellos verán un aumento en sus haberes a partir de la liquidación de octubre, el cual también se comunicará por mail y por teléfono.

A partir de mediados de septiembre el resto de los jubilados incluidos dentro del programa de reparación histórica podrán ingresar a la página

web de ANSeS, mediante su clave de Seguridad Social, para conocer cuál es el reajuste de su haber. Y en la tercera semana de septiembre, el organismo se ocupará de las retroactividades. Al ingresar a "Mi ANSeS", los jubilados podrán conocer cuánto les corresponde por retroactividad y, si aceptan, tras recibir el asesoramiento de un abogado, continuarán con el proceso de homologación. Aquellos con sentencia firme o juicio iniciado podrían recibir importes menores.

Recién hacia fines de mes o primeros días de octubre, el organismo comenzará a homologar los primeros acuerdos en la Justicia.