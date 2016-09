Tras 19 meses de bajas, crecieron las ventas locales a Brasil

Aunque aun está lejos de la reactivación que tanto se espera, el comercio entre Argentina y Brasil creció 13,2% en agosto, cuando las exportaciones al gigante sudamericano subieron 2,6% luego de 19 meses de caídas consecutivas. No obstante, el desequilibrio en la balanza con el principal socio regional quedó más que en evidencia, con un salto de 21,2% interanual para las importaciones desde Brasil, la mayor escalada en 35 meses.

En el octavo mes del año, Argentina importó desde Brasil por u$s 1242 millones, y exportó a ese destino por u$s 797 millones, por el que el déficit de la balanza quedó en u$s 445 millones, 1,7 veces más que el que se había registrado en agosto de 2015.

El alza de las importaciones es "significativo en cuanto hace 35 meses consecutivos que la variación interanual no arrojaba un porcentaje de esa magnitud", indicó un informe de Abeceb.com, que agregó que los valores parten de una base de comparación muy bajas, con las caídas de 11,9% para agosto de 2015 y del 36% en el octavo mes de 2014.

De acuerdo con la consultora que dirige Dante Sica, sobre la base de los datos oficiales del Ministerio de Industria, Desarrollo y Comercio Exterior brasileño, los productos importados desde Brasil que más crecieron fueron los automóviles, los vehículos de carga, laminados planos y tractores, entre otros.

Con estos resultados, las importaciones desde el socio comercial se ubican 1% por encima de las registradas en igual lapso de 2015, mientras las ventas a Brasil acumulan una retracción de 20,1% explicadas principalmente por el desempeño del primer trimestre, con caídas interanuales superiores al 20% en cada mes, explicó Abeceb.com.

En los primeros ocho meses, el déficit de la balanza alcanzó u$s 3020 millones, lo que duplica el rojo comercial que tenía la Argentina en igual período de 2015 (u$s 1488 millones).

Para lo que resta del año, Abeceb percibe una "moderada desaceleración de la caída de las exportaciones locales a Brasil, en tanto existen indicios de que la demanda brasileña ha tocado fondo".

Estimó, además, que incluso proyectando que las importaciones desde Brasil cierren el año en terreno levemente negativo, el rojo bilateral puede alcanzar los u$s 4000 millones a diciembre próximo, por encima del déficit comercial registrado en los últimos cuatro años.

La consultora expuso que en el último cuatrimestre de 2015, las ventas al socio regional habían retrocedido 36%, "por lo que este año las cifras se compararán con valores muy bajos".