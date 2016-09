Son ley los nuevos créditos hipotecarios y se podrá ahorrar en ladrillos virtuales

Por 123 votos a favor y 38 en contra, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley un nuevo instrumento de ahorro y créditos para viviendas. Se trata del denominado Casa Ahorro, impulsado por el senador Julio Cobos, que crea un instrumento financiero denominado Unidades de Vivienda (UVI), cuyo valor se actualizará mensualmente según uno de los índices de costos de construcción que publica el Indec.



Las UVIs podrán utilizarse para ahorro, préstamo o inversión destinados a la financiación de largo plazo de la compra o construcción de viviendas. El valor de cada UVI equivaldrá a la milésima parte de la construcción de un metro cuadrado de una vivienda unifamiliar modelo 6 en el Gran Buenos Aires, según el Indec. En la actualidad, ese costo se ubica en torno a los $ 14 mil, por lo que una UVI equivaldría a $ 14.



La iniciativa, que recibió el apoyo del interbloque oficialista, del massismo y del bloque Justicialista, y fue rechazada por el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) y el Frente de Izquierda (FIT); establece que con el fondeo proveniente de las UVIs se puedan instrumentar créditos hipotecarios. Para ello, estipula la emisión de un bono por $ 50.000 millones como garantía para poner en marcha el sistema y equilibrar el valor de la tasa y la evolución del precio del metro cuadrado.



Además, según detalló el radical Luis Petri, el sistema –que a pesar de compartir nombre no estará relacionado con la línea de créditos del Banco Central– prevé una refinanciación implícita en el caso de que se dispare el índice de costos de la construcción. "Sin crédito no hay viviendas y sin ahorro a largo plazo no hay crédito posible. No alcanzan los recursos del Estado", enfatizó el diputado.



Su colega del oficialismo Eduardo Amadeo subrayó que, con esta nueva herramienta, "los bancos deberán otorgar créditos hipotecarios indexados por el valor del metro cuadrado más un interés" y también hizo hincapié en que "la ley autoriza diversos mecanismos de alivio a las condiciones de los préstamos, en caso de necesidad".



Ese punto fue una de las principales objeciones que recibió el proyecto de parte del PJ-FpV y el FIT. "¡Son más inseguros que los préstamos en dólares!", se quejó el diputado del Partido Obrero (PO), Néstor Pitrola, quien denunció que la ley terminará siendo "un precioso negocio para el capital financiero". Además, se refirió a un plan similar que existe en Chile desde los ‘60 –y en el que se basó Cobos para su proyecto–, para subrayar que en el país trasandino "hay familias esclavizadas pagando toda la vida una propiedad".



Por su parte, el ex ministro de Economía y diputado, Axel Kicillof, evaluó que el proyecto "está pensado para que la gente ahorre y no para prestar" y cuestionó al Gobierno porque, dijo, "liquidó" el Plan Procrear, de créditos a la construcción con tasa subsidiada. "A la gente que tenía el Procrear la han dejado de garpe. Se le encareció la casa y no le ajustan el crédito. Es inhumano lo que han hecho", señaló.



Otra postura fuerte en contra de la iniciativa fue la del porteño Eduardo Conesa, del PRO, quien avisó que no tendrá éxito y que "el método correcto" de implementar un plan de ahorro "sería la lucha contra la inflación con tipo de cambio fijo e indexado". Aún así, a la hora de votar, sumó para la aprobación de la iniciativa. (Ver más información en la Suplemento Finanzas)