Buenos Aires lidera ranking provincial con casi un tercio de las exportaciones totales

Con casi un tercio de las exportaciones totales, Buenos Aires es la provincia que más ingresos por ventas al exterior reportó en el primer semestre del año. De los u$s 27.706 millones de toda la Argentina, el distrito gobernado por María Eugenia Vidal exportó por u$s 8827 millones, 31,9% del total.



Le siguieron en peso Santa Fe, que con u$s 6827 millones que representaron un 24,6% del total; y Córdoba, que exportó por u$s 4373 millones que implicaron un 15,8%. De esta manera, la pampeana gana, por lejos, el ranking de entre las regiones: sus ventas al exterior representan 75,9% en el total del país, según un análisis detallado elaborado por el Indec, porcentaje que equivale a exportaciones por u$s 21.021 millones. Por regiones, en segundo lugar figura Patagonia, por u$s 2281 millones, que implicaron 8,2% de las exportaciones totales. Después se ubicaron Noroeste, con 5,8%; Cuyo, 5,4%; y, por último, el Noreste, con sólo 1,5%.



Los datos por regiones confirman que los planes de promoción industrial puestos en práctica en algunas provincias no tuvieron tanto efecto en las ventas al exterior: San Luis exportó sólo por u$s 263 millones (0,9% del total); Tierra del Fuego, por u$s 82 millones (0,8%) y Catamarca, por u$s 331 millones (1,2%).



Las ventas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y los productos primarios, principales rubros de exportación del país, son las que más se pesaron en la región pampeana. Sin embargo, en esta zona geográfica las ventas al exterior cayeron 1,9% en el primer semestre del año respecto a igual período de 2015.



Pese a respresentar un porcentaje menor del total país, ocho provincias registraron un incremento en sus exportaciones en el primer semestre respecto a igual período del año pasado: en Jujuy aumentaron 52,9%; en Catamarca, 43,9%; en La Pampa, 27,5%; en Corrientes, 17,1; en Salta, 16,8%; en Tucumán, 8,2%; en Santa Fe, un 6,3%; y en Chaco, un 2,8%.



En Buenos Aires, el principal rubro de exportación fue material de transporte terrestre (que implicaron 19,4% de las ventas al exterior de la provincia), dentro de los que se destacan los vehículos automóviles terrestres con exportaciones por u$s 1.659 millones. En segundo lugar se ubicó cereales, como trigo, maíz y cebada, entre otros. El complejo oleaginoso, que incluye soja, aceite, harina y pellets, exportó un valor cercano al 22% del total de las exportaciones bonaerenses.



En Santa Fe, se destacaron las exportaciones de residuos y desperdicios de la industria alimenticia principalmente harinas y pellets de soja con 45,7%, con un incremento de 4% respecto al mismo período de 2015. Le siguieron las exportaciones de grasas y aceites 21,9% (principalmente aceite de soja) y cereales (maíz y trigo) 6,8%.



Córdoba posee una estructura de exportaciones muy diversificada, detalla el Indec. Los principales productos exportados fueron: residuos y desperdicios de la industria alimenticia (harinas y pellets de soja) 25,8% del total, le siguieron los cereales 21,6% (principalmente maíz y trigo).