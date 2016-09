Inflación en el fútbol: las

El Comité de Regularización de la AFA, que preside el dirigente Armando Pérez, informó que a partir del 1 de septiembre, o sea desde ayer, aumentará el precio de las entradas para ver los partidos en cualquier categoría del fútbol profesional.



De esta forma, las ubicaciones generales o "populares" para el torneo de Primera División pasarán a costar $ 200, es decir $50 más que el campeonato pasado, y alrededor de u$s 13. Se trata de un incremento de un poco más del 30%.

Por su parte, los jubilados y las damas que antes pagaban $ 75, ahora abonarán $ 100, mientras que los menores $ pasan de $ 45 a $ 60. El anterior aumento se había registrado en enero de este año, con el gobierno de Mauricio Macri prácticamente recién asumido y en consonancia con la estimación inflacionaria del 25% del nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. En ese momento la popular pasó de los $ 120 a los $ 150 siempre para la categoría mayor del fútbol argentino.



En tanto, quienes asistan a los partidos de la B Nacional deberán desembolsar por una general $ 180 contra los anteriores $ 130. Para la Primera B, el costo de la popular será de $ 140 (valía $ 100); para la Primera C será de $ 120 (antes $ 90); y en la Primera D costará $ 90 (valía $ 65).



A modo de comparación, una entrada general para ver el partido que jugaron Argentina y Uruguay en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza costaba $ 250 con estrellas de la talla de Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di María, Luis Suárez o Edison Cavani. Disfrutar de un encuentro del New York City de la MLS, es decir la Liga de Soccer de los Estados Unidos, bien sentados, con baños limpios, sin ningún tipo de inconvenientes y con jugadores como Pirlo, David Villa y Frank Lampard se cotiza entre los u$s 25 y los u$s 70.



Asistir a ver una película normal, sin tecnología 3D y sin ningún tipo de promoción cuesta actualmente $ 150, mientras que si el film es en 3D el costo asciende hasta los $ 165. Y la entrada más económica para ver a la Filarmónica en el Teatro Colón vale apenas $ 100.