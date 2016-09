Piden debatir la nueva Ley de Semillas

Desde China, donde se encuentra acompañando a la delegación presidencial que participará de las reuniones del G-20, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) instó al Ministerio de Agroindustria a que no la dejen afuera y que los incluyan en canales de diálogo para debatir con los actores involucrados, la nueva Ley de Semillas. El pedido tiene relevancia por el momento en que se hace, ya que se pide discutir las cuestiones técnicas, antes de que el Gobierno lo gire al Congreso, para su debate final. "Avanzar con una ley sin consensos, es retroceder en los avances de esta campaña", manifestó Alfredo Paseyro, Gerente General de ASA. El dirigente pidió explícitamente que la instancia se abra la semana que viene en la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde se prevé que el Ministerio haga la presentación formal, después de haber presentado los lineamientos generales de su iniciativa, justamente allí días atrás. "Queremos que no se trate de una mera presentación, sino que necesitamos que el proyecto sea presentado íntegramente y que se abra una instancia de diálogo entre todos los actores involucrados. Así evitaríamos tener que discutir las cuestiones técnicas en el Congreso, donde será difícil separarlas de las políticas". Más allá de este pedido, el dirigente expresó sus críticas por no contar la industria con información del Instituto Nacional de Semillas (Inase), que "aún no se reconstituyó ni fortaleció". "Necesitamos saber que información surgió del Inase para saber en base a qué se toman determinados parámetros de la Ley. ¿Pudo el Inase determinar a través de la Resolución 187 cuánta semilla legal e ilegal hay en esta campaña, o quién cumple y quién no cumple? La industria no dispone de esta información", lamentó.

Entre otras medidas que ASA considera esenciales para la nueva ley, se destacan que el pago debe ser tanto en la compra inicial de la semilla de la variedad protegida, como en oportunidad que se utiliza como semilla el material de reproducción obtenido de la misma o sus sucesivas generaciones, y que los titulares de los derechos deben tener la libertad de establecer las condiciones para el uso de sus creaciones intelectuales, incluyendo el precio por su utilización. También, que se debe permitir extender el control y el cobro de la contraprestación debida por el uso de la creación intelectual protegida en el grano, en caso que no se hayan ejercido los derechos previamente en la semilla. "El Ministerio no compartió aún con la industria semillera el nuevo proyecto", concluyó.