En la primera colocación a tasa fija, Macri captó $ 15.200 millones a 22,75%

El Gobierno colocó ayer $ 15.211 millones en bonos en pesos a marzo de 2018 a una tasa de 22,75% y, por otro lado, una letra en dólares por u$s 289,7 millones. Así lo dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda y Finanzas, tras la licitación de los títulos en pesos que se concretaron a tasa fija, con un corte que fue fijado en 22,75%.

Según detallaron desde la Secretaría de Finanzas a cargo de Luis Caputo, se recibieron 350 órdenes por un monto total de $ 32.632 millones, a una tasa promedio ponderada de 22,86%. Pero de estas ofertas se decidió convalidar una tasa de 22,75%, razón por la cual entraron menos de la mitad, hasta $ 15.211 millones.

Tras varias colocaciones de letras en dólares (que ayer también hubo), de bonos atados a la inflación y también a tasa variable, la licitación de ayer sirvió para el Gobierno para poder testear el mercado, en relación a las expectativas de devaluación y, por ende, de evolución de las tasas. Fue la primera colocación del gobierno de Mauricio Macri de títulos a tasa fija.

Tras la baja de tasas de interés por parte del Banco Central (que este martes las dejó en 28,25% para las Lebacs a 35 días), desde Hacienda encontraron oportuno salir al mercado a buscar fondos ya con un interés un poco menor que el que se hubiese pagado semanas atrás.

"No habrán querido convalidar tasas más altas", sostuvo el economista Federico Furiase, del Estudio Bein. Según identificó, la lógica del Tesoro se focaliza en diversificar el riesgo: tras las colocaciones de letras en dólares y de títulos que ajustan por CER, ahora apuestan a las tasas fijas. "Las tasas que se ofrecieron miden la expectativa de devaluación a marzo de 2018 dado que es un bono que arbitra, en alguna medida, contra el rendieminto esperado del Bonad 2018, que es un bono que vence también en esa fecha y ajusta por el tipo de cambio", agregó.

Para el inversor, con la expectativa de que las tasas continuarán descendiendo y que el dólar seguirá relativamente estable, al menos por un tiempo, es un título atractivo. "El Gobierno intentó condensar la demanda de los inversores que esperan tranquilidad cambiaria y tasas reales positivas contra la inflación mientras el ingreso de los dólares financieros por las colocaciones de deuda y las perspectivas en torno al blanqueo mantengan acotadas las expectativas de devaluación", señaló Furiase.

Por otra parte, también se adjudicó ayer una Lete en dólares a 105 días por un total de u$s 289,7 millones y, además, se colocó por renovación de vencimientos mediante suscripción directa un monto de u$s 135,7 millones de una letra de corto plazo. "Tal como fuera anunciado previamente, el precio de suscripción de esta serie fue de u$s 991,33 por cada u$s 1000 lo cual representa una tasa nominal anual de 3,04%. Se recibieron 3669 órdenes de compra", detalló Hacienda.

Según informó la cartera conducida por Alfonso Prat-Gay, e la fecha el programa de letras pendiente de pago alcanza un monto total de u$s 5633 millones.

Con datos al 31 de julio de este año, las emisiones de deuda alcanzan los u$s 21.951 millones (de títulos en dólares) y $ 46.150 millones, en pesos, a los que se suman los $ 15.211 millones colocados ayer, por lo que alcanzan los $ 61.361 millones.